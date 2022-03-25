被分手恨太深！　狂傳恩愛時「前女友內褲套頭」照　嗆：手中還有

▲蔡男不滿被分手，竟傳過去拍的性愛影片威脅前女友。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

記者黃宥寧／台北報導

北市蔡姓男子不滿被分手，屢次在半夜時以LINE傳送前女友的「內褲套頭」、「掐頸部裸露下體」性愛影片截圖，甚至要求前女友到鐵皮屋內與他過夜，導致女方心生畏懼報警。警持搜索票到蔡男家，當場扣得手機2支、電腦1部。士林地檢署偵查後，依2個恐嚇危害安全罪將蔡男提起公訴，建請法院分論併罰。

蔡男不滿被22歲女友小君（化名）分手，在去年12月7日凌晨1時許左右，以LINE傳送之前與小君性行為時，以手機錄影小君用內褲套住頭的影片截圖，並要求小君前往士林區某鐵皮屋內和他過夜。

同年12月16日凌晨，蔡男又以LINE傳送，他以手掐住小君頸部及裸露下體的影片截圖1張給小君，並威脅小君，他手中仍存有2人恩愛時的影片。

小君受不了屢次被威脅，只好報警處理。警於今年初，持法院核發的搜索票前往蔡男家搜索，當場扣得2支智慧型手機、電腦主機1台等。

偵查時，蔡男坦承自己有傳送不雅截圖給小君看，檢察官根據2人LINE對話紀錄、扣押物品等，認蔡男涉犯刑法305條恐嚇危害安全罪，依2次犯行，犯意各別，建請法院分論併罰。