天兵出包了！半夜站哨溜出營區解鎖「MDM」　堅持做這事悲劇了

▲張姓上兵輪值時，擅自偷溜到營區外土地公廟將手機解鎖，又跑回營區廁所傳影片給網友。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

士林區國防部勤務大隊衡山指揮所管理隊，1名22歲張姓上兵，輪值時，擅自離開勤務所，跑到營區外土地公廟附近將手機解鎖後，又返回營區廁所，將手機影片傳送給網友瀏覽，遭許姓上兵發現後，回報陳姓上士，案經士林憲兵隊移送偵辦。士林地檢署偵結，依《陸海空軍刑法》中的違反職役職責罪將張男提起公訴。

國軍為杜絕機密外洩，2016年由中科院設計「智慧型手機自動化管理系統」（MDM），國軍入伍時手機就會被灌MDM（Mobile Device Management），當手機一旦進入營區就會自動鎖住攝影、打卡等功能，換句話說就是監控APP。

張姓上兵（已辦理退伍）在去年12月5日晚間10時許至12時許，本該在二樓監控哨勤務時，為拍攝、傳送私人影片供網友瀏覽，竟基於違反職役職責罪犯意，擅自離開勤務所在地，跑到營區外土地公廟附近將手機MDM解鎖，並返回營區後跑到廁所內，以解鎖MDM的手機拍攝影片後傳給網友瀏覽。

許姓上兵發現張姓上兵無緣無故離開營區，立刻向陳姓上士回報，並調閱監視器清查，發現張姓上兵違反軍紀事實，全案經士林憲兵隊移送偵辦。

偵查時，張男坦承不諱，檢察官根據許姓上兵、陳姓上士證述、張男自白書等，認張男犯陸海空軍刑法第35條第1項前段之擅離勤務所在地罪嫌，依法提起公訴。