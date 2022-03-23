LINE主題驚見「神秘情侶」！衝排行第一虐哭單身狗　網驚：誰會買？

▲LINE原創主題排行榜驚見「神秘情侶」，讓許多網友不解「誰會買？」（圖／翻攝自LINE）

網搜小組／柯沛辰報導

許多人都會下載或購買LINE主題，打造自己喜好的聊天介面。不過，近日有網友發現，主題小舖的原創排行榜似乎「不太尋常」，因為熱門第一名的某對情侶專屬的親密合照主題，內容相當私密，讓他不禁好奇「什麼人才會買？」又為何衝上人氣第一？引發種種熱議及猜測。

一名網友在PTT八卦版發文表示，他近日心血來潮，想說無聊換個LINE主題，結果打開「原創排行榜」立刻大吃一驚，因為第一名的主題叫做「牽手走完這輩子」，內容是一對情侶親密合照，內容看起來相當私密，不料排行第六名竟也是同一對情侶，只是主題另外取名叫「一輩子幸福久久」。

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▲主題明顯可見，製作原意應是給這對情侶彼此專屬使用。（圖／翻攝自LINE）

貼文一出，許多網友紛紛留言，「理工男的浪漫」、「買來瘋狂送好朋友一定很棒」、「交換禮物最佳首選！感謝推薦」、「親友團買的吧」、「真愛」、「懷疑你這篇是業配文」、「是不是來賺大家的主題錢的」、「笑死，爽賺耶」。

有眼尖網友發現，主題作者推出了很多類似的系列，但使用的照片素材都是不同人，起初他以為是惡搞，但仔細一查才發現好像是專門幫人做客製化主題跟貼圖，「作者同一個可能是代做貼圖的吧」。原PO聽完恍然大悟，但還是有一個最大疑惑「怎麼衝上排名的？」

LINE開放一般用戶自由創作主題已行之有年，只要用戶完成後寄件審核，並符合相關準則，即可上架販售，所以常常有民眾發揮創意，或情侶製作專屬原創主題，給心愛的彼此購買下載。不過，這種「私人」主題衝進排行榜實屬罕見，也意外引起網友討論。

▼不過，兩個主題都衝上排行榜前六名，引發網友討論。（圖／翻攝自LINE）

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