第三劑覆蓋率「不影響防疫鬆綁」　陳時中：縮到5天才納考慮

記者張乃文／台北報導

入境檢疫逐步鬆綁，不少專家建議須衡量國內醫療量能及疫苗覆蓋率等標準調整。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，繼續往下縮至7天，目前在公衛角度上是可行的，若要開放到5天或3天檢疫的程度，屆時就會再把第三劑疫苗覆蓋率納入考量，生理層面極力守住，心理層面也要有共識。

關於台灣入境檢疫縮短進程，陳時中今（24）日在疫情記者會上說明，縮至7天的規劃仍在推演各類模型，不過以公衛角度來說是可行的，只是模型部分會再進一步計算。而疫苗標準目前僅看兩劑覆蓋率，若要將第三劑涵蓋率納入考量，陳時中指出，達到3或5天檢疫的程度時，就會成為考慮的重點。

不過，完全解封的時間點難以預測，陳時中表示，雖然大家都說這是一定要走的路，但怎麼做到解封的同時，國內的狀況不要受到太大傷害，這是指揮中心一直在掌握的。他提到，傷害包括重症及致死情況，另外則是心理層面。

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陳時中舉例，近日的專案泡泡就讓大家感到有些壓力，當然會希望不要有破口，可是開放的過程中，一定會有漏掉，除非完全封緊，否則「是無法避免的。」他說，10天檢疫是安全、7天可能會有些許案例，但開放到5天的時候個案相對就會多了，因此生理層面指揮中心極力守住，但心理層面也希望能協助大家有共識。