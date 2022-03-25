Novavax要來了！5點就懂「最好新冠疫苗」　專家大讚3優勢：安全性佳

▲我國採購逾200劑Novavax疫苗。（圖／路透）

記者張乃文／綜合報導

我國將從COVAX管道購買200多萬劑Novavax疫苗，衛福部長陳時中說明，待Novavax通過緊急使用授權（EUA），可用於18歲以上民眾基礎劑/基礎加強劑及追加劑接種，施打間隔時間也出爐。不過，相較於莫德納、BNT或AZ疫苗，民眾對於Novavax的資訊較為陌生，《ETtoday新聞雲》也整理相關資訊供大家了解。

疫苗廠Novavax研發的新冠疫苗先前已獲得WHO認證，列為緊急使用清單。陳時中證實，我國購買Novavax總數逾200萬劑，但時間和首批貨量尚無法確定。

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Novavax小檔案：

1.保護力：與台灣高端疫苗同屬「蛋白質次單位疫苗」的新冠疫苗Novavax在美國、墨西哥進行第三階段試驗，實驗期間病毒變種經歷Alpha、Beta和Delta，疫苗不論對輕症、中症或重症的防護率均高達90％。

2.施打對象：WHO專家小組建議疫苗施打對象為18歲以上人士，儘管實驗中65歲以上對象數據有限，因為該年齡層較少人士參與，但考量數據指數對該年齡層為可接受的安全範圍，因此建議65歲以上民眾仍可以接種。據了解，Novavax兩劑新冠疫苗對12～17歲青少年的防護效果超過80％，且無心肌炎相關個案，預計將在今年第一季向全球監管機關提交EUA，申請用於青少年族群。

我國則是遵照專家建議，取得EUA後使用於18歲以上民眾基礎劑/基礎加強劑及追加劑接種，換言之，第一劑、第二劑、第三劑或混打Novavax都可以；至於青少年族群，建議視各國藥品監管單位及我國EUA核准情形，再行討論。

3.副作用：Novavax常見的副作用，包含注射部位疼痛、疲倦、頭痛、肌肉痠痛或關節痛。而打第二劑的不適感會比第一劑強烈，不過整體而言，副作用屬於短暫且溫和。

4.保存方式：WHO指出，Novavax疫苗需接種2劑，間隔為至少3週至4週。此外，疫苗儲存溫度為攝氏2度至8度，相較其他需要超低溫儲存和運送的mRNA疫苗，其在難取得超低溫儲存設備的地區具有相對優勢。

5.施打間隔：參考各國核准時程及國內其他COVID-19疫苗接種間隔，基礎劑2劑間隔28天、基礎加強劑與第2劑基礎劑間隔28天、追加劑與最後一劑基礎劑/基礎加強劑間隔12週(84天)。

這支曾被譽為「最好的新冠疫苗」的Novavax，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎曾列出3個優勢，包括「安全性好」、「預期不會發生心肌炎或血栓」、「保護效果預期可達9成」。

▲陳時中表示，專家建議Novavax用於18歲以上民眾施打。（圖／記者嚴云岑攝）