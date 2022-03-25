史上最賣座音樂劇《鐘樓怪人》加場屏東 縣民享最低價500元

▲鍾樓怪人 。（圖／屏東縣政府文化處處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

榮登金氏世界紀錄，史上最賣座音樂劇《鐘樓怪人》今年再度來台！屏東加演場首度於戶外演出，4月22、23日晚上7時30分於屏東田徑場連演兩場，入場票4月1日開賣，並推出縣民票500元優惠。

《鐘樓怪人》自1998年法國首演至今，在23個國家演出超過5千場次，2005年至今已六度來台，場場完售，多次打破開賣票房紀錄。今年首度於北、高雙城巡演17場，經屏東縣政府積極爭取，宣布4月22、23日於屏東田徑場加演兩場，讓更多南台灣的鄉親能現場目睹《鐘樓怪人》的魅力，亦是《鐘樓怪人》首度在亞洲舉行的戶外演出。

縣府文化處表示，屏東加演場將於4月1日開賣，兩場容納近萬席次，票價從800元至4000元，另亦推出縣民票500元；開賣當日上午9點於屏東演藝廳販售縣民票，其他票價於中午12點於udn售票網線上開賣。

針對屏東縣民推出的優惠票500元(18歲以上設籍屏東之縣民憑身份證件可購買2張，恕無法使用其他折扣)，僅限屏東演藝廳售票點購買；而藝遊卡會員於線上購票輸入卡號即享75折優惠，每卡限購4張，如欲購票，請儘速完成辦卡即可享受優惠。民眾可得把握最後加場機會，購票優惠及更多資訊請上屏東縣政府文化處官網及粉專查詢。