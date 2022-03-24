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高雄化工廠+13！感染源疑這家喜宴餐廳　市府急追近百賓客名單

▲高雄市爆發24例確診本土病例，其中一名確診者的感染源被懷疑來自這場喜宴 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市24日爆發13例確診本土病例 。（圖／高雄市政府提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市新冠肺炎的本土病例在24日這一天，確診病例來到13例，高雄市流行疫情指揮中心認為為「職場感染」，追溯感染源除了懷疑其中一個較早發病的同事之外，另外也懷疑一個在3月13日參加喜宴的40多歲的女性確診者，他的小孩就是就讀高雄前鎮某高中的確診者。

這名40多歲的女性確診者跟她正在念高雄前鎮某高中的小孩，在3月13日的時候，都前往鳳山區博愛路的「高雄鳳大餐廳」參加喜宴，而她在參加完喜宴之後，22日出現發燒、喉嚨痛以及流鼻水、鼻塞等症狀，3月23日匡列採檢，隔天就確診了。

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▲高雄市爆發24例確診本土病例，其中一名確診者的感染源被懷疑來自這場喜宴 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市爆發13例確診本土病例，其中一名確診者的感染源被懷疑來自這場喜宴 。（圖／高雄市政府提供）

而她的小孩是在23日出現喉嚨痛、流鼻水症狀，在同日採檢，也是在24日確診，所以高雄市衛生局才會緊急匡列前鎮某高中，也就是他所就讀學校。高雄市長陳其邁表示這13例確診個案，因為潛伏期非常短，同時Ct值接近，顯示職場裡有一個共同感染源，「我們推測可能有一位較早發病同仁或者是在其中還有一位在13日參加喜宴，裡面有些賓客，大概10桌左右」。

所謂風險地區，陳其邁進一步解釋就是「地區裡有2位確診個案以上，在最近10天內」，同時高雄市衛生局簡任技正潘炤穎強調：「喜宴並非嘉義那場，是在高雄辦的，主要參加者是確診個案親戚辦的喜宴，席開十桌，來自各地親友，包含高風險地區的家人或親友，有舉家過來參與，我們以相關途徑和該地方政府有聯繫，希望能擴大採檢」。而目前也公布這家餐廳之外，同時匡列餐廳員工，同時也要取得桌次圖。

▲高雄市爆發24例確診本土病例，其中一名確診者的感染源被懷疑來自這場喜宴 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市流行疫情指揮中心緊急匡列這場參與這場喜宴的賓客         。（圖／高雄市政府提供）

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