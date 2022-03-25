「讓俄羅斯回到石器時代」　揭密烏克蘭31萬人IT大軍

▲俄羅斯總統普丁與烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）



記者崔子柔／綜合報導

一支在俄烏戰爭期間臨時拼湊、部分為烏克蘭工程師組成的「IT大軍」，成為烏國對抗俄國的重要力量，不少烏克蘭工程師一邊進行日常工作，一邊和俄羅斯打網戰，烏克蘭「IT大軍」在社交平台Telegram上已經有超過31萬人加入，也有少數成員不是烏克蘭人，但組織的共同目標為攻擊俄羅斯。

根據《鳳凰網科技》報導，烏克蘭軟體工程師戴夫（Dave）提到，因為涉及敏感內容，他不願公開自己的姓氏，烏克蘭「IT大軍」在戰爭開始後，協助進行多次網路攻擊，目標包括俄羅斯政府網站、俄羅斯銀行、外匯交易所等。

戴夫指出，他協助的部分是DDOS攻擊，是使用大量網路流量來破壞網站正常流量的阻斷服務攻擊，他從GCP（Google雲端平台）租了一些伺服器，「再自己寫了一個機器人程式，每當我將網站連接上，就會開始攻擊目標，通常從3至5台伺服器發起攻擊，每台每秒會產生大概5萬個請求」。

戴夫提到，當在Telegram上看到共用目標清單，他就會連接到一個機器人上，大概需要花1小時來作業，成功率則難以評估，因為同時有數千人進行作業，「聯手行動肯定是成功的」。戴夫是美國一家科技諮詢公司遠端工作的30個烏克蘭人之一，該公司已讓烏克蘭員工自由選擇是否要工作。

烏克蘭札波羅熱一家軟體公司的品質負責人奧列克西（Oleksii）表示，他和同事正在盡力繼續工作，但執行上並不容易，在戰爭剛開始時，空襲警報24個小時都在響，當下根本無法想到工作，只想到家人、孩子的安全。

奧列克西提到，從俄國入侵後，他平均每天工作不超過2小時，這種情況下當然很難把事業放在第一，他認為烏克蘭目前贏得網路戰，「身為IT工作者，我希望能在數字世界為國家站在前線，我每天都協助聯繫歐美的各個網站，要求他們停止和俄羅斯交易，並在社交網路發文等」。

開發者安東（Anton）則說，他參與針對俄羅斯天然氣的DDOS攻擊，另還有針對俄羅斯聯邦儲蓄銀行、俄羅斯政府部門的其他攻擊，因為很多人參與其中，所以讓一項服務崩潰不需耗費太長時間。

網路安全公司的CEO尼基塔（Nikita）也說，他的公司為世界各地的用戶服務，在這場「IT戰爭」中，員工們不斷在做滲透測試，檢查IT系統的漏洞，因為俄羅斯一直對媒體進行嚴格控制，他不斷試著讓俄國公民了解烏克蘭到底經歷了什麼。

尼基塔也和他的駭客團隊在Telegram上發布11張俄羅斯信用卡的資訊，試圖對其造成經濟影響，「我們想讓他們回到石器時代」，他們現正對俄羅斯的加油站進行網路攻擊。

在國際網路安全公司的技術專家耶霍（Yehor）表示，他在工作同時也進行網路戰，目前公司不會催促員工們完成工作，有些員工還待在基輔或哈爾科夫，那裡的戰況更激烈，他試著在工作和網戰間花同樣的時間，因為家人都不在身邊，所以他比平常還更有空。

烏克蘭是東歐最大的軟體發展中心之一，其工程師在世界聞名，網路戰則是一場雙向戰爭。研究公司Check Point Research的資料指出，俄羅斯入侵前3天，針對烏克蘭軍方和政府部門的網路攻擊增加196%，同時世界上其他地區多數的攻擊都在下降，這4週以來，烏克蘭也持續遭到網路攻擊，多數針對政府和軍隊。