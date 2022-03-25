六都只有台南沒捷運！在地人揭「2原因」猛搖頭：光想就恐怖

▲北捷尖峰時段總有滿滿乘客。（圖／記者季相儒攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣的六都包含台北、新北、桃園、台中、台南及高雄，不過在這之中，卻只有台南沒有捷運。對此，就有網友好奇詢問，台南貴為美食文化之都，為什麼卻沒有捷運呢？貼文曝光後，引起底下網友熱議，還有在地人直搖頭，認為台南實在沒有捷運的必要。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「台南是六都中唯一沒有捷運的」為題發文，提到雙北有捷運眾所皆知，而桃園有機捷，台中除了BRT外也總算有捷運，高雄則有捷運、輕軌能搭乘。因此原PO就好奇，六都之中，為何唯獨台南沒有捷運？

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貼文曝光後，底下網友點出2大關鍵原因，「有機車就夠了」、「公車都做不下去了還捷運」、「台南舊市區那個大小根本不需要捷運」、「路那麼窄小，幾乎沒人行道，蓋啥捷運」、「台南搞好你們的公車跟機車道就可以了」、「台南不需要，公車和停車場弄好就好」、「做了也覺得很恐怖，台南交通很糟」、「在地人認真回，完全用不到」。

▲台南目前還沒有捷運。（圖／翻攝自台南捷運官網）

除了民眾搭乘大眾交通運輸工具的機會少、部分路段存有交通問題，也有些網友留言回應，「捷運是蓋給觀光客用的」、「觀光客會因為沒有捷運就不來嗎」、「台南沒有說不需要捷運吧？只是進度跑更慢而已」、「台南捷運現在是還在猶豫不決要蓋哪一種」、「台南蓋捷運，光想就覺得是災難」。

根據「台南捷運」官網指出，台南建城近400年，在捷運系統的選擇上，須審慎針對台南在地特性、文化發展紋理、景觀影響等課題進行討論。至於台南捷運要規畫多久？從評估、研究、設計、施工到營運，「評估每條路線期程至少都要10年以上」。

事實上，台南早期多從台鐵鐵路周邊開始發展，並以台南火車站為軸心往外擴散，當地目前的公共運輸以台鐵為骨幹，未來期待透過捷運系統、公車、T-Bike等，擴大市民生活圈，也均衡城鄉發展，帶動整體經濟發展。

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