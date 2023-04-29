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台南「職場ㄟ大小事講座」　蔡孟良署長分享投資青年就業讓台灣更有力

▲台南市勞工局「職場ㄟ大小事講座」，邀請勞動部勞動力發展署蔡孟良署長，分享投資青年就業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局「職場ㄟ大小事講座」，邀請勞動部勞動力發展署蔡孟良署長，分享投資青年就業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為落實黃偉哲市長「希望家園」的施政願景，鼓勵市民朋友持續學習、吸收新知，提升個人工作職能，勞工局每月在南門勞工育樂中心辦理「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，邀請各領域專家、學者授課，讓市民享受終身學習的樂趣。

▲台南市勞工局「職場ㄟ大小事講座」，邀請勞動部勞動力發展署蔡孟良署長，分享投資青年就業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，青年是國家永續發展與變革創新的重要動力，如何積極運用青年勞動力，以提升國家整體競爭力，是當前政府重要課題。為協助青年就業，並因應新世代科技、產業及就業市場快速變遷等議題，勞動部也推出許多促進青年就業方案，為了讓市民更瞭解國家對青年的就業政策，29日特別邀請勞動部勞動力發展署蔡孟良署長，以「投資青年就業 讓台灣更有力」為主題，與市民朋友面對面分享政府如何協助青年從在學校中預作職涯規劃，及在畢業後提供完善就業轉銜服務，以促進青年順利進入職場、穩定就業。

蔡孟良署長表示，依據行政院主計處2022年人力運用調查報告，青年失業有31.13％的主因是因為找不到想要做的職業類別；另外有48.9％的青年初次尋職遇到困難，主因為經驗不足、其次是不知道自己適合哪方面工作；另有近70％青年就業偏重投入服務業，在疫情期間服務業受到影響，間接影響薪資表現，另從事非典型工作青年也造成不充分、不穩定就業，不利人力資本累積。

蔡孟良署長說勞動部為引導及培育青年，採取投入重點產業、增加中階技術人力及培育跨域技能的策略，2019年起跨部會合作，從產業趨勢、職涯規劃、技能發展及就業服務4大面向，推動投資青年就業方案，提供青年穩定就業支持，希望達到定方向、增人才、促就業、爭好薪及轉正職的5大目標。

▲台南市勞工局「職場ㄟ大小事講座」，邀請勞動部勞動力發展署蔡孟良署長，分享投資青年就業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡孟良署長進一步說勞動部為協助青年就業，從就業中心、青年職涯發展中心及「Youth 職涯」線上就業諮詢平台進行職涯引導，協助青年「定方向」，做好職涯規畫，以解決青年不知道做什麼的問題，以及協助青年提早做好就業準備。在就業服務方面，勞動部全國各地共有300 餘個就業服務據點 、5處青年職涯發展中心，提供實體及專人就業服務據點，並與各地方政府合作辦理就業博覽會，以利媒合青年就業。

另外，職業訓練方面則對在校學生推動「雙軌訓練旗艦計畫」、「產學訓合作訓練」、「補助大專校院辦理就業學程計畫」、及「大專青年預聘計畫」，針對離校青年推動「青年就業旗艦計畫」、「青年職訓專班」及「產業新尖兵計畫」等計畫降低青年學用落差及就業能力薄弱、工作經驗不足等問題，運用訓僱合一，鼓勵青年提升技能，投入正職工作類型。

▲台南市勞工局「職場ㄟ大小事講座」，邀請勞動部勞動力發展署蔡孟良署長，分享投資青年就業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，隨著就業市場及環境改變，未來協助青年就業問題，中央就業政策採滾動調整，與地方攜手合作提供青年朋友各項就業服務，讓青年有更多就業機會及多元職涯發展，鼓勵青年朋友多加利用政府相關就業資源及工具，不僅有實體就業服務據點，也可運用「台灣就業通」及「臺南工作好找APP」線上求職媒合服務，提早做好進入職場前的準備。

王鑫基也預告「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，預定在5月13日(週六)邀請到美商linker網路科技公司王議霆經理跟市民朋友分享「企業ESG新文化：聰明應用人工智慧邁向職安自動化」，相關課程內容及報名方式登載於勞工局網站，網址: https://goo.gl/KPJXmV，歡迎報名參加。

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