前女友結婚「過很爽」覺得自己很失敗　鄉民一面倒：眼光正確

▲有網友發文，前女友結婚過很爽，自己卻很失敗是什麼感覺，引發許多網友討論。（示意圖／達志影像）



記者林彥臣／綜合報導

在網路社群的時代，人們很容易就可以觀察到朋友的生活動態，包括前女友的生活也是。就有一位網友在PTT八卦板發文表示，前女友結婚過很爽，自己卻很失敗是什麼感覺，不僅引發許多網友的熱議，甚至還一面倒表示，女方的眼光正確。

原PO發文表示，有個朋友跟女朋友交往很久，然後分手了，後來女生跟一個更好的人結婚生小孩，過著幸福快樂的日子，朋友還是渾渾噩噩，「前女友幸福美滿自己失敗是什麼感覺」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友在推文中留言表示，「代表前女友眼光正確」、「代表她是對的，嘻嘻」、「證明她的『慕強擇偶系統』正常發揮」、「他證明了前女友跟他分手是對的決定」、「表示她有眼光，知道該選對的人」、「首先，認清自己是魯蛇，然後重新出發」。

▲也有網友苦勸，還是努力過好自己的人生最重要。（圖／達志示意圖）



但也有網友苦勸，「那就努力讓自己也過得爽呀」、「她跟你的人生無關了，把自己的生活過好比較重要」、「可憐啊，實力好的話分手還不是一堆可以選」、「過好自己的人生吧，別再想她了，好嗎」、「真心喜歡一個人，會希望他（她）幸福」。