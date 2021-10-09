一秒分辨台北人！網抖出「2特徵」準爆：跟不上的那種　天龍人認了

▲如何一秒分辨台北人？（圖／記者屠惠剛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

本站曾報導《一秒分辨台中人 他靠「炒麵區分法」打天下！在地人驚：真的準》，每個縣市都有自己的文化與特色，先前有網友就用辣椒醬、口頭禪、口音來分辨台中人。近日又有網友好奇，「如何一秒分辨出台北市人？」討論文一出，立刻掀起熱議。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「如何一秒分辨出台北市人」為題發文，提到他是南投人，每次到台北都會特地穿上布鞋，撇除北漂族，要如何認出「身分證是A開頭」的真正台北人呢？

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▲有些台北人會將「台北車站」簡稱為「北車」。（圖／記者姜國輝攝）

貼文一出，網友紛紛留言回應，「走路超快」、「走路很快」、「走路快」、「走路很快，跟不上的那種」、「走路超快+1，而且捷運裡面大家好像都會算好行進軌跡，各種巧妙避開，不減速的各自行走」、「走路快吧」、「走路超快，沒有紅綠燈跟斑馬線過馬路會遲疑」。

除了走路很快以外，也有不少人覺得台北人很喜歡簡稱地標，「從小到大都住台北市，都講北車（台北車站）啊」、「我周遭朋友從小就說北車，怎麼了嗎」、「會講北車跟板站的人」、「本台北人從小講北車」、「北車、國館（國父紀念館）」。不過這點也有人反駁道，「北漂仔講北車+1」、「北車？北七啦！老台北人都說洽逃」、「以前會說北車的肯定不是台北人」。