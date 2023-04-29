台南驚傳螺絲釘刺車胎「1輪至少10個洞」只能報廢　車主痛心報案

▲有網友在臉書社群爆料指出，他將車子停放安南區九份子重劃區宜居路、樂活八街口，要開車時竟發現輪胎被鎖了一堆螺絲釘，輪胎全毀，只好更換全新品，並提醒民眾注意。（圖／翻攝自臉書爆料公社二社，下同）

記者林悅／台南報導

有網友在臉書社群爆料指出，他4月24日晚上將車子停放安南區九份子重劃區宜居路、樂活八街口，27日上午9時他要開車時，竟發現輪胎被鎖了一堆螺絲釘，輪胎全毀，他只好更換全新品，並報警查處，台南市警三分局指出，被害人於4月28日晚上至海南派出所完成毀損報案，因所停之處無監視器，警正正擴大調閱監視器追查中。

該名莊姓民眾指出，他4月24日晚上6時許停在九份子重劃區宜居路、樂活八街口，停車位置在白線內，不是人家門口，沒影響人，期間遭人輪胎鎖了一堆螺絲釘，輪胎全毀，已更換全新品，經車廠人員反覆檢查判斷，是人為直接鎖上螺絲釘，車子停很靠近人行道，所以靠近人行道的2輪沒事，靠近車道的輪胎，2輪上都有螺絲釘，停車的地方地上沒有螺絲。

莊姓民眾表示，他24日星期一晚上保養完回來停車，27日星期四早上9時開車就發生異響，開到車廠再次檢查，才發現輪胎一堆螺絲釘，期間車都停著。莊姓民眾強調，不管是自己壓到螺絲釘還是人為鎖上，都請住附近的人小心地上的螺絲釘，請大家注意就好，他已經報警處理，之後交給警方處理，真相就留給人民的保母。

市警三分局指出，莊姓報案人於4月28日晚上8時49分許，前往海南派出所完成報案（毀損）程序。初步勘查因所停之處無監視器，警方正擴大調閱監視器追查中。