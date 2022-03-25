結婚辦流水席女同事包2千　10年後人夫收喜訊被1問題難倒

記者黃翊婷／綜合報導

收到朋友或同事的喜帖，最苦惱的就是紅包到底要包多少。一名人夫在臉書PO文詢問，10年前結婚同事包了2000元，如今對方也要結婚了，考量到物價上漲、通貨膨脹，他到底該包多少比較合適；文章公開後，吸引超過千名網友按讚，其中最多人支持同樣包2000元，也有人覺得原PO已經結婚，若帶妻子一起出席，兩人包3600元最合適。

▲原PO得知女同事要結婚，很苦惱紅包到底要包多少。（示意圖／記者鄺郁庭攝，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆廢公社」23日的文章中提到，他10年前結婚，在雲林舉辦流水席宴請親友，當時一名女同事包了2000元祝賀，如今換對方要結婚了，也是辦流水席，但考量到物價上漲和通貨膨脹，「請問我要包多少？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章PO出後，吸引超過千名網友按讚，有一派網友認為同樣包2000元就好，「看交情，交情好2600元至3600元，交情不是很好2000元差不多」、「一樣2000元啊，你薪資又沒漲」、「剛辦完，交情一般或有聯絡的給2000元，也可以疊加200元，包2200元」。

另一派網友則認為，現在參加婚宴的公道價應該是3600元，加上原PO已婚，如果帶妻子一起出席，包3600元會比較合適，「3600元算基本了，交情很好就包6600元或8800元囉」、「現在基本3600元起了吧」、「3600元最適合」。