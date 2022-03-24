只買3樣「逛好市多不推車」　店員神速1舉動！她破功苦笑：好困擾

▲好市多推車有魔力。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

好市多處處都是錢坑，許多人索性不推車，結果還是破功了。一名女網友自嘲，今（24）日去一趟賣場，已想好買完3樣商品就閃人，不料其中2樣太重，正當她一臉狼狽走去結帳區時，好巧不巧碰上熱心店員，只見對方熱心拉出一台推車，原PO購物慾望瞬間燃起，「就從原本的3樣東西，默默的變成一堆東西了！」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，為了控制購物慾望，今日逛賣場決定不推車，「我按照計劃，一進賣場就徒手去拿雞塊、精油香皂、綜合米菓，拿完就趕緊往結帳區走」，急著要逃離充滿誘惑的地方。

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尷尬狀況來了，礙於雞塊跟香皂超乎想像的重，原PO拿得有點吃力，怎料下秒眼前冒出一位店員，對方熱心詢問「需要推車嗎？」當下原PO內心一陣掙扎，接著自問自答「那我的『不用推車』大作戰怎麼辦。」

等原PO反應過來後，店員已神速接過原PO手上的物品，接著依序放入購物車裡，當下原PO頭冒三條線，但仍擠出笑容向店員致謝。

「然後，我就從原本的三樣東西，默默的變成一堆東西了！」對此，原PO哭笑不得直呼，「服務太熱心也是種困擾啊，（(明明就是自己愛買，還要怪人家給推車）。」

文章曝光後，底下網友也笑虧，「好市多的常態」、「去好市多沒有一車滿滿出來，怎麼會爽」、「像你如此有節制的顧客，好市多員工見多了，破解方式便是送你一台推車」、「我也曾這樣想，結果落得狼狽下場，手不夠用」、「所以一開始就不要為難自己，直接推車吧」、「既然不用推車測試失敗，那下次來試試，『不帶信用卡，只帶1000元現金』看看吧」。

▼網友笑虧，萬惡的推車，根本是錢坑。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）