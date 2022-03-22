好市多員工加薪14%！過來人曝錄取秘訣「留任機率101%」

網搜小組／老嘉郡報導

美式賣場好市多（COSTCO）今（22日）證實，4月1日起全員每小時調薪30元，調幅高達14%，讓許多網友感到羨慕。先前就有網友曾問過「好市多的門市職缺該去哪裡找」，就有過來人分享應徵秘訣，「三個月後留任下來的機率是101%」。

好市多今日傳出全員加薪消息，過去也曾有網友分享在好市多上班的內容及福利，之前在Dcard上也曾有人詢問過，「好市多一般門市店員的職缺要去哪找」？就有網友透露，好市多約五六七月會徵季節性人員，可以去現場寫履歷或上104查詢，但進去通常就只做三個月左右。等三個月快到期前，可以看公布欄有沒有開缺，如果有開兼職職缺就去填資料、再等主管面試。

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該名網友也說，如果想要提高留下來的機率，「最好是有認識裡面的員工，這樣三個月後留任下來的機率是101%，沒有背景、沒有後台的話，比較難留任」，此外，最好也要積極表現、排班全力配合公司，給班不能有自己的想法，排早班就早班、晚班就晚班，要加班就加班、提早來就提早來，就算臨時改班表也要接受，「不然會被嫌配合度不夠被刷掉」。

此外，這名網友補充說明，季節性人員留任成功才是正式兼職，有每週保障24小時，但因為資深的人很多、比較難等到正職的缺，基本上是輪不到剛進去的新人，同時也力勸不要去收銀部門，「雖然收銀要的人最多，但之後留任會有續約壓力，續約率差的男生就是去拉推車勞力，續約率差的女生就是摺衣服跟消毒，然後收銀在淡季砍班救砍很兇。」

▲網友詢問該如何錄取好市多的門市職缺。（圖／翻攝Dcard）