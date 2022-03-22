台金針菇遭美驗出李斯特菌！外送平台急下架、好市多澄清來源不同

▲台灣外銷美國的金針菇被加洲衛生機關檢驗出李斯特菌遭到回收。（圖／翻攝FDA官網）

記者蕭筠／台北報導

台灣外銷至美國的金針菇今（22）日傳出被驗出李斯特菌污染遭到回收，農糧署也證實消息，並推測是運送過程時間拉長加上周遭環境污染導致，且強調出口前一定會檢驗合格才出去。而經查外送平台等通路也有販售其廠商供應之金針菇，對此，業者表示第一時間已緊急下架前品，並將待廠商提供檢驗證明釐清後，再評估是否會重新上架。

腎臟專科王介立醫師今（22）日在臉書粉絲專頁發文表示，台灣外銷美國的金針菇被美國加洲衛生機關檢驗出李斯特菌而遭到回收，該批被回收的台灣金針菇出口公司名稱為「彰化縣香菇合作社」（Changhua County Mushrooms Production Cooperative)，條碼為UPC 8 51084 00835 8，批號為#3322" 。

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美國食品藥品監督管理局（FDA）公告中則指出，加利福尼亞州 VERNON 的 Jan Fruits Inc. 正在召回其所有200克/7.05 盎司包裝的金針菇（台灣產品），因為它有可能被單核細胞增生李斯特菌污染，「讓年長者、免疫力低下的族群、孕婦、胎兒及新生兒則可能引發侵襲性感染，最嚴重可能會致命。」

經查foodpanda的熊貓超市就有販售來自「彰化縣香菇合作社」的金針菇，對此，業者表示，於接獲消息第一時間已全面下架該供應商之商品，後續也會待廠商提供檢驗證明釐清後，再評估是否重新上架。

而美式賣場好市多也被指也曾販售一款「有機雙喜菇」同樣來自該供應商，業者強調經查證所販售商品和外銷為不同來源，「我們所販售的金針菇並非即食生食商品，報導中的李斯特菌問題是國外的標準，非國內法規標準。」至於其他量販店包括家樂福、愛買等皆表示無販售彰化縣香菇合作社提供之菇類產品。