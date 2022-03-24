日本最快5月開打第4劑新冠疫苗！　網狠酸：有完沒完

▲日本擬推動第4劑新冠疫苗接種，最快5月開打。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本厚生勞動省預計開放第4劑疫苗接種，最快5月正式啟動，近日便會通知各地方政府進行準備，不過詳細的接種間隔時間與適用對象仍待今後於分科會中討論。第4劑疫苗仍以公費接種為目標，主要使用輝瑞與莫德納等2個廠牌。

根據《朝日新聞》報導，厚生勞動省表示，有鑑於施打第3劑疫苗後能有效維持一定的預防住院效果，且能大幅降低出現症狀的機率，因此預計推動第4劑疫苗的接種。由專家組成的分科會稍早也點頭，認同厚生勞動省開始進行第4劑疫苗的接種準備。

儘管有關於第4劑疫苗有效性與安全性的見解仍不多，但是已有尚未經過同儕審閱的論文指出，具有一定的預防感染效果與預防重症效果。

以色列、德國以及英國目前已開放有重症化風險的民眾，在施打完第3劑新冠疫苗的5至6個月後，接種第4劑。根據以色列的前例，厚勞省預計日本5月就能實施第4劑的施打。

厚生勞動省24日在分科會中提出此案，為了防止今後疫情繼續擴大，因此以公費接種為基礎，要求各地方政府進行相關準備，會中也獲得專家們點頭同意。屆時將使用輝瑞疫苗與莫德納疫苗，適用對象暫定為已施打第3劑的所有民眾，不過後續仍待討論。

對此，日本網友則表示，「有完沒完，還要打第4劑」、「可不可以不要再浪費稅金了」、「大多數的人在等的不是第4劑的疫苗，而是第2劑的補助金吧」等。

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