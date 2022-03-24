熊貓外送員「當街爆打同行」！狂毆畫面曝光　路人裝沒事

記者邱晟軒／綜合報導

外送員當街爆發全武行！有網友今（24日）上午11時在台南市街頭目睹熊貓（foodpanda）外送員爆打同業衝突，整段過程被行車紀錄器拍下，畫面曝光後，立刻引起網友熱議。

有一名網友今在批踢踢八卦板以「熊X外送員當街鬥毆」為題發文指出，台南市今上午11點22分左右，發生一起foodpanda外送員疑似因搶單糾紛而鬥毆的情事。

由行車紀錄器畫面可見，一名身穿foodpanda紅色制服的外送員，在影片30秒處，突走向另外一位正在等待紅燈的foodpanda外送員，接著，該名外送員下秒一個猛踹將對方從機車上踢倒在地。

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▲熊貓外送員內鬥，毆打畫面全被拍。（圖／翻攝PTT）

從畫面可見，動手打人的外送員先是推倒另外一名外送員，緊接著向對方一陣毆打叫囂，甚至還朝對方頭部爆擊4下，最後還把對方的外送包踢飛，直至綠燈，車陣開始移動後才離開現場。

整段過程被PO上網後，立刻掀起網友熱議，「功夫熊貓」、「這不是鬥毆，是特別搶單行動」、「什麼叫冷眼旁觀，你拍的人包含旁邊全部不是都一樣在旁觀嗎」、「人都被你打到地上了，最後還踢一腳, 何必呢」、「笑死，這種素質」。

過去就曾發生過外送員街頭大打出手的舉動，對於外送員失序行為恐將違反foodpanda承攬服務條款，最嚴重恐遭平台停權或終止合約。