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社工同行幸福南高屏　南高屏社工人員表揚台南熱鬧登場

▲台南市、高雄市、屏東縣三縣市提前在25日聯合辦理2022年南高屏地區社會工作專業人員表揚暨交流活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市、高雄市、屏東縣三縣市提前在25日聯合辦理2022年南高屏地區社會工作專業人員表揚暨交流活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

4月2日是全國社工日，台南市、高雄市、屏東縣三縣市提前在25日聯合辦理2022年南高屏地區社會工作專業人員表揚暨交流活動，績優社工人員表揚頒奬典禮在長榮大學行政大樓國際會議廳熱鬧登場，台南市戴謙副市長、屏東縣吳麗雪副縣長、台南市社會局長陳榮枝、高雄市社會局長謝琍琍等人親臨會場。

台南市戴謙副市長代表黃偉哲市長歡迎來自南高屏地區優秀的社工人員，戴副市長表示，社工同仁的工作充滿挑戰性，需要發揮主動積極的專業精神，深入社區服務等，是保護弱勢者的英雄，經常處在人身安全遭受威脅的環境，黃偉哲市長十分重視公私部門社工人員的人身安全，在社工日前函頒「台南市社會工作人員人身安全維護要點」，除呼籲各界重視外，市府也將持續建構更安全、安心、安定的職場環境，做社工人員最大的後盾。

台南市社會局表示，今年在154件推薦資料中，分別有60人入圍個人奬及16個單位入圍團體奬，競爭激烈，於今日頒奬典禮現場揭曉個人奬24人及團體奬8個單位。台南市有社會局家庭暴力暨性侵害防治中心曾筱姍獲頒最佳督導奬，社會局家庭暴力暨性侵害防治中心莊子青獲頒明日之星奬、社會局王玉瑩獲頒福利服務獎、柳營奇美醫院社會服務部吳泓慶獲頒保護服務獎、財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市南區分事務所黃俊駥獲頒社區服務獎、社會局楊逸宏獲頒專業論述奬，以及社會局蔡青蓉獲頒社工金典奬等奬項，團體奬則由社會局「逆風飛翔-幸福啟航計畫」榮獲年度最佳方案奬。

獲頒社工金典獎的社會局社工督導員蔡青蓉，擔任社工逾37年，是今年台南市唯一獲得「社工金典奬」的人員，蔡督導一直從事社會工作直接服務，面對受助個案的人生故事及急難需求，體會同理、扶助與惜福。蔡督導表示很喜歡這份工作，感謝這些個案讓她在助人工作上，成為別人的助力。猶記當年辦理全國首創日間托老服務時，有位80多歲莊姓阿嬤被送到中心時，由開始誤以為被家人遺棄而整天哭哭啼啼，令人心酸，經過蔡督導與家屬溝通並不時地安慰勸導阿嬤後，莊阿嬤開始每天盼望上學有同學相伴，從此心情開朗、笑臉迎人。令蔡督導印象深刻的是，阿嬤家人還會帶其他親屬前來參觀托老服務課程，對托老服務讚不絕口，也很感謝社工督導的用心。

▲台南市、高雄市、屏東縣三縣市提前在25日聯合辦理2022年南高屏地區社會工作專業人員表揚暨交流活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局陳榮枝局長表示，蔡督導在長期服務過程中，感受和個案彼此用生命相伴，豐富生命的厚度，今天榮獲社工金典奬，可謂實至名歸。陳局長同時表示，南市社會局在投資積極福利取代消極救濟的原則下，辦理脫貧自立計畫，以資源連結及培力的方式，規劃「逆風飛翔-幸福啟航計畫」，幫助青少年開啟聲音的門扉，今年獲評審肯定，入圍年度最佳方案奬，希望透過提升學子們的社會競爭力，達到脫貧的目標。

台南市社會局表示，自2012年開始，南高屏三縣市聯合辦理社工表揚，今年由社團法人台南市基督教青年會承辦，獲長榮大學大力支持，並由長榮大學社會工作學系協助辦理，充分展現政府與社福團體及學術單位合作，發揮公私協力合作的精神。

台南市長黃偉哲表示，台南市公私部門約目前有948名社工專職人員，服務台南市15萬3529名弱勢人口，因應強化社會安全網實施計晝及各項福利措施的需要，近年來增聘社工人員，為減輕社工員工作負荷，未來5年內將陸續再新增103名社工人力。

▲台南市、高雄市、屏東縣三縣市提前在25日聯合辦理2022年南高屏地區社會工作專業人員表揚暨交流活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府本著公私協力共同攜手合作的策略，讓社工的專業服務被看見，創造更好的社會福利服務佳績。頒奬典禮最後，在戴謙副市長及屏東縣吳麗雪副縣長的見證下，由台南市社會局陳榮枝局長將象徵「社工專業百年傳承」的奬座移交予屏東縣政府社會處劉美淑處長，希望社工同仁不忘初心，持續傳承社工專業精神，發光發熱，大家相約2023年屏東見！

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