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台鐵迫於「交通部淫威」凍漲票價狂負債　工會怒批交長成劊子手

▲▼0216春節連假初五台鐵北返人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台鐵公司化引發員工反彈。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部規劃2024年完成台鐵公司化，立法院交通委員會今日辦理台鐵公司化公聽會，台鐵企業工會秘書吳長智痛批，交通部長王國材、台鐵局長杜微都將成為台灣交通運輸的劊子手，台鐵迫於交通部淫威無法適時調漲票價，又得營運虧損路線，交通部還將這些債款丟給台鐵，「不覺得很好笑嗎？」

吳長智表示，台灣的行車制度完全失控，台鐵身為政府機關，不得擅自調漲票價，必須營運虧損路線，客源還被捷運、高鐵等瓜分，接著政府又將這些虧損丟給台鐵，聲稱透過補貼償還台鐵歷史債務，「要台鐵情何以堪？交通部還說是補貼，那不叫補貼，那是叫還給台鐵」。

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吳長智指出，台鐵公司化轉型改革，要台鐵基金承接歷史債務，又把資產移撥出去，交通部聲稱港公司、中華郵政、中華電信都是成功公司化的案例，然而這些單位都是金雞母，只有台鐵持續虧損，還得靠補貼償還虧損，痛批「不覺得很好笑嗎？這些債務是屬於台鐵的嗎？」

吳長智也說，交通部忽視行政院92年給出的「負擔台鐵全額債務」承諾，王國材還說工會不懂他的心，他痛批，「不是工會不懂你，是你不懂工會，行政院函式都能呼弄過去，今天你說的話誰能相信你？」

▲▼立法院交通委員會 交通部長王國材堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲交通部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

台鐵企業工會理事長陳世杰表示，台鐵改革脫離安全主軸，方向錯亂，在交通部提出的公司化條例中，看不到安全兩字，反而纏繞在資產、土地處理方式，深深打擊所有同仁的心，造成人心惶惶，在不安定的心態下，要如何提供更好的服務品質及行車安全，這些都只是對外界交代的改革，不是一句公司化就事事美好。

立法委員洪孟楷表示，交通部不該把公司化與安全劃上等號，台鐵一直以來就像個小媳婦一樣，爹不疼、娘不愛，什麼問題都是台鐵承擔，負債累累還得跟高鐵、捷運競爭，甚至得負責民意代表的選舉支票，這些都不是長久經營公司的做法，交通部應先穩定內部再談改革，而非打著安全旗號做不切實際的改革。

陽明交通大學前副教授黃台生建議，台鐵公司化後應設立績效衡量、獎懲制度，尤其行車安全本來就是該注意的，不需要特別獨立，企業化責任本就包括安全，且應廢止台鐵公務員舊制，新進人員不能眷戀過往的權益，要體認到自己是進來新環境，以績效為導向，面對市場及顧客，而非長官。

針對工會等人指控王國材表示，沒有等到與工會有完全共識就送審條例草案，是因為「不想再等了」，他不是劊子手，他是想當終結事故的人，他願意扮黑臉，繼續讓民眾對台鐵有疑慮，那才叫做劊子手。

王國材表示，立法院鬆綁鐵路法，讓台鐵可利用資產土地，自立自強，不是像現在一樣只靠政府，若所有公司經營都來自政府補貼，那也不是合理的經營方式。

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