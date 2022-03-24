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屏東環保科技執法立功　非法堆置廢棄物無所遁形

▲屏東縣政府環保局在南州查獲業者違法貨倒廢木材 。（圖／屏東縣政府環保局提供，下同）

▲屏東縣政府環保局在南州查獲業者違法貨倒廢木材 。（圖／屏東縣政府環保局提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬巒鄉去年曾發生一處違法堆置大量廢木材引發火災，產生濃煙汙染空氣，引來民怨，縣環保局事後將違法業者函送法辦；日前南州鄉一處偏僻地點開始堆置廢木材，該局立即使用科技設備進行監控與蒐證，發現業者進行傾卸下，立即進行查緝，轄區的東港警方也派員會同抓人，訊後依廢棄物清理法送辦，報請檢察官查緝曳引車，讓業者無法再犯。

▲屏東縣政府環保局在南州查獲業者違法貨倒廢木材 。（圖／屏東縣政府環保局提供，下同）

▲屏東縣政府環保局在南州查獲業者違法貨倒廢木材 。（圖／屏東縣政府環保局提供，下同）

環保局記取去年3月萬巒鄉一處違法堆置大量廢木材引發火災的教訓；近日發現同一業者又在南州鄉一處偏僻地點開始堆置廢木材，立即使用科技設備進行監控與蒐證，並派稽查人員秘密觀察業者出現的時間及頻率，直到時機成熟進行埋伏。

終於在22日下午3點，發現又有曳引車載來滿滿的廢木材進場準備堆置，稽查人員立即衝上前進行包圍，並用稽查車擋住出入口，避免犯嫌駕駛車輛逃逸，現場查獲一部滿載廢木材準備棄置的曳引車，而現場推估已被堆置約10車左右的廢木材，轄區東港警分局獲悉也立即派員前來支援。

由於業者非法堆置廢木材的行為已違反廢棄物清理法，因此當場帶回警局進行調查，訊後移送屏東地檢署偵辦，而載滿廢木材的曳引車屬於犯罪工具，報請檢察官指示予以查扣，使業者無法再犯。

屏東縣政府環保局統計，自2019年8月起開始執行天羅地網行動後，環保局累計已移送地檢署偵辦案件達57件，並查扣18部大型犯罪機具包括大貨車及怪手等，環保局、警察局、地檢署共同打擊環保犯罪，讓非法棄置廢棄物行為「無所遁形」，捍衛屏東環境品質。

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