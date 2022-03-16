瘋狂曳引車司機硬逼重機　車橫地下道...猛揮鐮刀狂飆五字經

記者王兆麟、林冠吟／花蓮報導

花蓮市北濱外環地下道12日中午發生一起行車糾紛，一名重機騎士在行經地下道時，突遭一輛曳引車逼車，騎士嚇得狂按喇叭抗議，而曳引車駕駛見狀也將車輛停在地下道正中央，怒揮鐮刀向騎士叫囂怒罵五字經。警方獲報後，也立即掌握曳引車動向，最後在花蓮港區出口找到該名司機，並依恐嚇、強制及公共危險罪嫌將司機移送地檢署偵辦。

▲花蓮曳引車逼車重機騎士。（圖／記者王兆麟翻攝）



花蓮市北濱外環地下道日前發生一起行車糾紛，一名重機騎士行經地下道時，突遭後方的曳引車逼車，曳引車從後方突然出現，並不斷將騎士往路邊擠，直到完全超越騎士為止，騎士當場嚇得狂按喇叭示警，待曳引車完全超前後，再怒按喇叭抗議。

▲▼曳引車司機突從後方對重機騎士逼車，嚇得騎士連按喇叭示警。（圖／記者王兆麟翻攝）



未料曳引車駕駛緩緩向前開沒多久後，駕駛竟不顧後方是否有來車，直接將車輛橫跨在地下道中間，還拿出鐮刀對著騎士揮武叫囂怒飆五字經後，才緩緩繼續行駛，重機騎士唯恐再生事端，停在地下道旁等待曳引車完全駛出後才立即報警處理。

警方接獲騎士報案後，也調閱周邊監視器，掌握涉案曳引車動向，最後在同日下午1點多於花蓮港區出口攔查到該名駕駛，訊後並將曳引車駕駛依恐嚇、強制與公共危險罪嫌移送地檢署偵辦。