　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

瘋狂曳引車司機硬逼重機　車橫地下道...猛揮鐮刀狂飆五字經

記者王兆麟、林冠吟／花蓮報導

花蓮市北濱外環地下道12日中午發生一起行車糾紛，一名重機騎士在行經地下道時，突遭一輛曳引車逼車，騎士嚇得狂按喇叭抗議，而曳引車駕駛見狀也將車輛停在地下道正中央，怒揮鐮刀向騎士叫囂怒罵五字經。警方獲報後，也立即掌握曳引車動向，最後在花蓮港區出口找到該名司機，並依恐嚇、強制及公共危險罪嫌將司機移送地檢署偵辦。

▲▼花蓮曳引車逼車重機騎士。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲花蓮曳引車逼車重機騎士。（圖／記者王兆麟翻攝）

花蓮市北濱外環地下道日前發生一起行車糾紛，一名重機騎士行經地下道時，突遭後方的曳引車逼車，曳引車從後方突然出現，並不斷將騎士往路邊擠，直到完全超越騎士為止，騎士當場嚇得狂按喇叭示警，待曳引車完全超前後，再怒按喇叭抗議。

▲▼花蓮曳引車逼車重機騎士。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲▼曳引車司機突從後方對重機騎士逼車，嚇得騎士連按喇叭示警。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲▼花蓮曳引車逼車重機騎士。（圖／記者王兆麟翻攝）

未料曳引車駕駛緩緩向前開沒多久後，駕駛竟不顧後方是否有來車，直接將車輛橫跨在地下道中間，還拿出鐮刀對著騎士揮武叫囂怒飆五字經後，才緩緩繼續行駛，重機騎士唯恐再生事端，停在地下道旁等待曳引車完全駛出後才立即報警處理。

警方接獲騎士報案後，也調閱周邊監視器，掌握涉案曳引車動向，最後在同日下午1點多於花蓮港區出口攔查到該名駕駛，訊後並將曳引車駕駛依恐嚇、強制與公共危險罪嫌移送地檢署偵辦。

►什麼！Jo Malone香水下殺5.8折

ET快訊
獨／「陰蝨路」百隻狂爬影曝！男下體癢妻診間飆罵：哪來的
福原愛遭橫濱男前妻控說謊！　「怕情書外流」被索1200萬
健保部分負擔調整預告！　「輕症掛急診」大漲價
明降8度兩段式變天！　「雨最猛時段」出爐
一隻鳥害大停電？　台電員工不忍了「親曝真相」
賽車教父開戰杰尼龜！　車友直擊「打龜號」嗨翻
上海半封城！火車站塞爆　驚人影片曝光
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

老公買壯陽藥爆不倫！小三嗆正宮：妳又不試　人妻氣炸求償百萬　

重機呼嘯而過拍到後方「侮辱手勢」　他挨告不起訴原因曝

桃機停電被疑「誰寫的爛劇本」！「2工人」遭收押　檢方說話了

林森北遇仇家「一刀穿心」狠奪命　2煞落網殺人重罪收押禁見

快訊／台中鐵皮屋火警烈焰沖天　消防出動49人急灌救

史上最大批551萬片口罩成功拍出　原廠「健康天使」80萬標回

瘋狂曳引車司機硬逼重機　車橫地下道...猛揮鐮刀狂飆五字經

開戰杰尼龜！「賽車教父」改裝車苦無測試場　彰化接手選定這條路

快訊／吳芳銘請辭雲林縣農業處長　生效當晚竟酒駕撞路邊車

家樂福2萬坪物流中心大火57hrs！最新空拍畫面曝　屋頂燒穿冒白煙

正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？

「姊夫」具俊曄背九九乘法表應援小S　熱情喊「小姨子！」...她樂回：歐巴好帥！

墾丁萬里桐外海驚見大翅鯨　遊客「手機狂拍」興奮驚呼

惡男自豪「我就是種族歧視」　地鐵怒嗆亞裔女！結局網讚翻

飼主簽「棄養書」汪還貼身撒嬌　抓門狂叫喚不回...幸找到新家

高雄「鳥擊」釀2000戶停電！　王美花回應：鄉下地方很常有

小S證實大S和媽媽破冰：她畢竟愛女兒！　讚具俊曄很帥…要他保持身材被念了XD

《黑豹》導演被行員誤認搶匪　遭警上銬...他無奈:只想領錢

柏霖清唱《基因》OST...搖滾區「雞皮疙瘩」　林暉閔親男生發現新世界：像在吃東西

鸚鵡見奴才一手勢「展翅飛撲」　兒一旁模仿...媽：你飛不起來XD

老公買壯陽藥爆不倫！小三嗆正宮：妳又不試　人妻氣炸求償百萬　

重機呼嘯而過拍到後方「侮辱手勢」　他挨告不起訴原因曝

桃機停電被疑「誰寫的爛劇本」！「2工人」遭收押　檢方說話了

林森北遇仇家「一刀穿心」狠奪命　2煞落網殺人重罪收押禁見

快訊／台中鐵皮屋火警烈焰沖天　消防出動49人急灌救

史上最大批551萬片口罩成功拍出　原廠「健康天使」80萬標回

瘋狂曳引車司機硬逼重機　車橫地下道...猛揮鐮刀狂飆五字經

開戰杰尼龜！「賽車教父」改裝車苦無測試場　彰化接手選定這條路

快訊／吳芳銘請辭雲林縣農業處長　生效當晚竟酒駕撞路邊車

家樂福2萬坪物流中心大火57hrs！最新空拍畫面曝　屋頂燒穿冒白煙

趁亂急娶烏國美女！陸男「這裡最安全」狂推　婚仲：人數多戰前一倍

伊能靜自曝吃很多反而瘦3斤！公開「易瘦體質」養成4秘訣

第三任妻子懷孕預產期8月！　賴弘國穿手術服突曝「腿軟崩潰」近況

陽明年中員工分紅高達20個月全薪　萬海如比照去年採定額每人逾80萬元

買房11年！前屋主突討毛衣「放在置物櫃」　網揪真相：失智了

距離不是問題！12星座的「遠距離戀愛法則」

出門驚見「大群蜜蜂」淹沒機車椅背！路人嚇傻圍觀　原來在追牠

Lulu男友張瑞夫帶阿公遊台東　楊貴媚感動落淚

來場浪漫約會！住嘉義有浪漫夜景酒吧飯店　每人每晚1157元

林子豪、施冠宇開轟　獅11比6味全龍

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

社會熱門新聞

外送員領完餐跳單！沒送回店家遭判刑

載孫上學闖紅燈撞拖板車　爺慘死輪下孫斷腿重傷

女友酒吧喝醉他動手色色！結果慘遭法辦

即／基隆近8000戶停電　牠慘被電成焦屍

桃機工人偷剪電纜害停電！他諷：誰寫的爛劇本

F奶「貴婦網紅」帶小王回豪宅滾床　夫偷拍求償200萬被打臉

少年販毒皇帝！　15歲中輟生「撈一票好養家」

380萬休旅國道2度刁車　原因找到了

即／高雄回收車輾死1歲男童

女神前男友是敗家子！　霧峰林家後代名人爆詐財醜聞

家樂福物流中心大火！最新空拍畫面曝

人夫偷吃女外送員「2天要1次」　正宮抓狂

30天進帳411萬　台中這路口最搶錢

獨／兒遭回收車輾斃男自責　子女安慰父

更多熱門

相關新聞

運將尿急搶右轉　阿兵哥飆國罵挨告

運將尿急搶右轉　阿兵哥飆國罵挨告

台北林姓計程車駕駛因急著上廁所，搶到路口等著要右轉去找加油站，害得一旁自小客車駕駛被嚇到急煞，副駕駛座上的王姓男子氣得飆罵三字經，林姓運將怒告王男公然侮辱，原本雙方堅不退讓，檢察官只好提醒日後注意行車安全，王男突然態度軟化，當庭道歉拿出3000元賠償，林姓運將只收1500元就同意和解撤告。

砂石車爆胎撞破護欄卡稻田　駕駛陷昏迷

砂石車爆胎撞破護欄卡稻田　駕駛陷昏迷

即/台東近海20:22發生5.6地震　最大震度4級

即/台東近海20:22發生5.6地震　最大震度4級

恐怖三寶一腳踹翻！害騎士慘摔...人找到了

恐怖三寶一腳踹翻！害騎士慘摔...人找到了

騎士出腳狠踹　他高速中慘摔刮地

騎士出腳狠踹　他高速中慘摔刮地

關鍵字：

花蓮曳引車逼車重機騎士鐮刀行車糾紛

讀者迴響

熱門新聞

快訊／謝和弦宣布：我要當爸爸了　莉婭喜喊「是2條線」！

星巴克假貨　他全部在家自己泡

大S「再婚後首露面」近照瘋傳！回春美貌超驚人

毛孩遭斬首！整顆頭顱放路邊...網怒轟殘忍

謝和弦爆「哭求復合Keanna」！通話全錄音

大S母女「以死相逼」驚悚對話爆出！再婚當天激烈衝突

庹宗華極祕再婚！　外籍老婆正臉曝光

167實習男醫師咬牙「斷腿增高」　變身177型男！

大飛被亂爆欠債　舊愛楊晨熙力挺：在那邊鬼扯

雙寶爸只顧玩重機！　妻見24K發票淚崩

老家挖出30年藥酒　逾3種毒蛇塞爆玻璃甕

莉婭「上廁所排大血塊」驚流產！4個月後再懷謝和弦的娃

中低收入戶將加發生活補助！

騎士情侶揉乳30秒！網笑：手法像麵包師傅

大S婆婆「對新媳婦真實反應曝光」！

更多

最夯影音

更多
正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？

正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？
「姊夫」具俊曄背九九乘法表應援小S　熱情喊「小姨子！」...她樂回：歐巴好帥！

「姊夫」具俊曄背九九乘法表應援小S　熱情喊「小姨子！」...她樂回：歐巴好帥！

墾丁萬里桐外海驚見大翅鯨　遊客「手機狂拍」興奮驚呼

墾丁萬里桐外海驚見大翅鯨　遊客「手機狂拍」興奮驚呼

惡男自豪「我就是種族歧視」　地鐵怒嗆亞裔女！結局網讚翻

惡男自豪「我就是種族歧視」　地鐵怒嗆亞裔女！結局網讚翻

飼主簽「棄養書」汪還貼身撒嬌　抓門狂叫喚不回...幸找到新家

飼主簽「棄養書」汪還貼身撒嬌　抓門狂叫喚不回...幸找到新家

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面