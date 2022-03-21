恐怖男軟禁女友10天！不給吃喝+毆打性虐　獲救時全裸滿身傷　

▲新北市田姓男子軟禁女友，長達10天不給食物加性虐待。（圖／達志示意圖）

記者黃宥寧／台北報導

新北市田姓男子在家喝得酩酊大醉，與女友小怡（化名）因而發生爭執，竟連續10天不給女友吃、喝，並以指侵等方式性虐，遭軟禁的女友趁田男熟睡，打電話向友人求救；警方接獲報案後前往田男家，發現被害女全裸且全身傷，立刻將人送到醫院急救。士林地檢署偵結，依加重強制性交罪起訴田男。

起訴指出，去年6月20日，田男在淡水租屋處喝得醉醺醺，因小事與女友發生爭執，豈料他竟從當日12時許，至同年月29日晚間8時止，以每天1次頻率，將小怡衣物脫去，徒手痛毆，更不提供任何飲食及以生殖器、手指插入陰道，以此方式強制性交得逞。

遭性虐待的小怡渾身是傷，29日晚間8時許趁田男熟睡，立刻傳訊給張姓友人求救，友人立刻報警，警方火速抵達租屋處，發現小怡全身赤裸且身體虛弱，兩手肘有瘀青，並不斷哭泣遭男友毆打，立刻將她送醫救治。

警詢、偵查時，田男坦承犯行，並在案發後傳訊給小怡以懺悔語氣：「妳的痛妳的傷都算我造成的！都算我的錯了，我抱歉我抱歉」等。

檢察官依驗傷證明、手機對話等，依10次加重強制性交犯行提起公訴，建請法院分論併罰。另告訴意旨，田男另涉刑法302條第1項之私行拘禁罪，田男則矢口否認，由於，小怡遭軟禁期間，田男偶有外出購物，將她留在房內，且警方到場時，未見小怡有遭囚禁或以繩子或其他物品限制行動，因此難認有私行拘禁犯行，若此部分成立犯罪，屬加重強制性交凌虐部分，不另為不起訴處分。