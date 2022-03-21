　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

恐怖男軟禁女友10天！不給吃喝+毆打性虐　獲救時全裸滿身傷　

哭,憂鬱。（圖／達志示意圖）

▲新北市田姓男子軟禁女友，長達10天不給食物加性虐待。（圖／達志示意圖）

記者黃宥寧／台北報導

新北市田姓男子在家喝得酩酊大醉，與女友小怡（化名）因而發生爭執，竟連續10天不給女友吃、喝，並以指侵等方式性虐，遭軟禁的女友趁田男熟睡，打電話向友人求救；警方接獲報案後前往田男家，發現被害女全裸且全身傷，立刻將人送到醫院急救。士林地檢署偵結，依加重強制性交罪起訴田男。

起訴指出，去年6月20日，田男在淡水租屋處喝得醉醺醺，因小事與女友發生爭執，豈料他竟從當日12時許，至同年月29日晚間8時止，以每天1次頻率，將小怡衣物脫去，徒手痛毆，更不提供任何飲食及以生殖器、手指插入陰道，以此方式強制性交得逞。

遭性虐待的小怡渾身是傷，29日晚間8時許趁田男熟睡，立刻傳訊給張姓友人求救，友人立刻報警，警方火速抵達租屋處，發現小怡全身赤裸且身體虛弱，兩手肘有瘀青，並不斷哭泣遭男友毆打，立刻將她送醫救治。

警詢、偵查時，田男坦承犯行，並在案發後傳訊給小怡以懺悔語氣：「妳的痛妳的傷都算我造成的！都算我的錯了，我抱歉我抱歉」等。

檢察官依驗傷證明、手機對話等，依10次加重強制性交犯行提起公訴，建請法院分論併罰。另告訴意旨，田男另涉刑法302條第1項之私行拘禁罪，田男則矢口否認，由於，小怡遭軟禁期間，田男偶有外出購物，將她留在房內，且警方到場時，未見小怡有遭囚禁或以繩子或其他物品限制行動，因此難認有私行拘禁犯行，若此部分成立犯罪，屬加重強制性交凌虐部分，不另為不起訴處分。

►角落小夥伴相機Q爆！1450元手刀搶

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／瑞芳軟絲公園3人浮潛1人未上岸　警消海巡急搜

快訊／高雄機車誤上國1！逆向遭撞亡　中內線車道封閉

退休疑想再入住海關宿舍遭拒　基隆男縱火燒管理員休旅車

外送員送餐「看到門沒關」…闖屋詭異偷窺2分鐘　住戶驚：好可怕

兒報案求救「煮東西不小心」釀災　台中91歲翁遭火吞噬身亡

誤認前女友追債報復超噁「泥漿倒頭」 辣妹遇襲警急逮變態男

小情侶娃娃機店「激戰42秒」影片外流　2男PO臉書下場曝

政論主持人評蔡衍明「國台辦狗腿」挨告　法官：傷人名譽但非惡意

快訊／台東太平西路堤共構廂型車撞護欄　2人受傷

屏東一陣大雨...砂石車衝分隔島撞倒路燈　2等紅燈轎車也遭殃

大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD

東航波音737墜毀！機上132人　陸網瘋傳飛機殘骸山中燃燒

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

高雄男狂嗑400顆蛤蠣噴鼻血　老闆：以後來店消費「免單」

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

東方航空疑似殘骸影片

東航波音737客機「斷崖式驟降」　飛機大角度俯衝...132人失聯！

３隻毛小孩塞爆寵物推車！萌貓擠到剩一顆頭：歸剛欸

黃大謙改編《妹妹》➝《阿公》　超鬧歌詞瘦子讚：比原本的好

原民婚禮鮮肉帥唱《辣台妹》　最嗨主婚人尬起舞超熱情！

快訊／瑞芳軟絲公園3人浮潛1人未上岸　警消海巡急搜

快訊／高雄機車誤上國1！逆向遭撞亡　中內線車道封閉

退休疑想再入住海關宿舍遭拒　基隆男縱火燒管理員休旅車

外送員送餐「看到門沒關」…闖屋詭異偷窺2分鐘　住戶驚：好可怕

兒報案求救「煮東西不小心」釀災　台中91歲翁遭火吞噬身亡

誤認前女友追債報復超噁「泥漿倒頭」 辣妹遇襲警急逮變態男

小情侶娃娃機店「激戰42秒」影片外流　2男PO臉書下場曝

政論主持人評蔡衍明「國台辦狗腿」挨告　法官：傷人名譽但非惡意

快訊／台東太平西路堤共構廂型車撞護欄　2人受傷

屏東一陣大雨...砂石車衝分隔島撞倒路燈　2等紅燈轎車也遭殃

東航突從9000公尺高「筆直墜落」！前飛行員曝2可能原因：非常罕見

動物觸電2015年3000多件　經濟部製圖澄清：不是比爛，不斷改善

基隆童話藝術節強勢回歸　5000學生共創裝置藝術亮相

這款男人可以嫁！愛妻如命TOP3星座公開…獅子男「絕不讓妻委屈」

柯瑞連2年季末受傷：本季的勇士不同　11戰8場作客成大挑戰

烏克蘭新都市傳說：神秘阿嬤招呼「來吃餡餅」　毒殺8名俄軍

林右昌包場陪基隆高中生看《時代革命》力挺香港

貝克漢把IG「借給烏克蘭醫生」！　揭驚人實況：24小時冒生命危險

飯店買1送1！住進山中紫藤花秘境有免費早、晚餐　再到礁溪泡湯

睡前儀式感不能少！5個「香氛沐浴單品」，讓你放鬆好入眠

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

社會熱門新聞

小情侶娃娃機店嘿咻影片外流　2男PO臉書下場曝

快訊／高雄機車誤上國1！逆向遭撞亡　中內線車道封閉

開戰杰尼龜倒數！神車手「南霸天」曝

天道盟大哥遭狙擊亡　幕後金主曝買兇過程

獨／副駕女抓癢被罰3000　男友「不敢幫抓癢」原因曝

外送員闖屋詭異偷窺　住戶驚：好可怕

中和賭場被抄　女荷官嚇到舉手手

包廂洗手台性侵酒店妹　她收1.5萬和解卻輕生

爆料顏清標「脫產」給顏寬恒　周玉蔻出庭這麼說

認識10天結婚！夫送車　妻歸寧跑了

兒煮食不慎　台中91歲翁葬身火窟

退休想再住海關宿舍遭拒　男縱火燒車

副駕女抓癢被開單「未繫安全帶」　國道警回應了

重機騎士「讓V8面壁」　警方說話了

更多熱門

相關新聞

虐殺少女並焚屍獲減刑　兇手3人定讞

虐殺少女並焚屍獲減刑　兇手3人定讞

17歲的台日混血林姓少女，24年前獨自到桃園檳榔攤工作，卻遭老闆和友人虐死焚屍，美貌少女變成一具焦屍。檢警逮捕當年的兇手情侶檔潘子鑑、陳諭詩，以及另名共犯陳女，一審重判其中2人無期徒刑，二審則分別減輕為14年半、14年8月。全案再上訴，最高法院21日駁回上訴定讞。

情侶吵架掌握「5原則」，越吵感情越好

情侶吵架掌握「5原則」，越吵感情越好

勒斃女友後自殘　前獅子會長續押

勒斃女友後自殘　前獅子會長續押

超狂AA制！男友沒付錢還倒賺　網點1問題狂勸分

超狂AA制！男友沒付錢還倒賺　網點1問題狂勸分

火爆爸撂話叛逆兒「乎你死」　里長急打113

火爆爸撂話叛逆兒「乎你死」　里長急打113

關鍵字：

情侶妨害性自主家暴軟禁性虐待加重強制性交

讀者迴響

熱門新聞

空姐登機前留4字遇難　夫崩潰衝公司

小情侶娃娃機店嘿咻影片外流　2男PO臉書下場曝

快訊／高雄機車誤上國1！逆向遭撞亡　中內線車道封閉

哈利、梅根遭傳4年婚玩完！

萊爾富最頂不是取貨？「1低調神品」被推爆

《全明星》粿粿傳懷孕「直播露餡」

男友「狂摳肚臍害她想尿尿」！羞問：通到哪　醫解答了

更強雷雨彈灌全台！急升降10°C下到周四

面試被問「租屋嗎」有玄機！內行揭暗黑內幕

東航「筆直5秒墜落」影片曝光

烏克蘭神風特攻隊　被擊落也要拖俄軍陪葬

觀眾狂嗆蘇慶儀！楊謹華：謝謝大家走心

即／俄退出WTO草案　已遞交下議院審議

新竹男20天沒大便「頂到心臟」　挖出5KG宿便

吳尊宣布1家4口移居大陸！

更多

最夯影音

更多
大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD

大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD
東航波音737墜毀！機上132人　陸網瘋傳飛機殘骸山中燃燒

東航波音737墜毀！機上132人　陸網瘋傳飛機殘骸山中燃燒

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

高雄男狂嗑400顆蛤蠣噴鼻血　老闆：以後來店消費「免單」

高雄男狂嗑400顆蛤蠣噴鼻血　老闆：以後來店消費「免單」

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面