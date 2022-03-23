　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

醉男大鬧靈堂遭殺害棄屍！胞弟：都聽堂弟指揮...母淚求法官輕判

記者黃宥寧／台北報導

新北市汐止區去年父親節發生人倫悲劇，施姓一家之主因癌症過世，但施家二兒子酒醉在靈堂前大鬧，三弟與17歲堂弟持啞鈴重擊頭部再以延長線將人勒斃，被依殺人罪、遺棄屍體等罪起訴。23日法院開審理庭，辯護律師稱：「施男案發完全是聽堂弟發號司令」，施母期間不時啜泣，更不斷鞠躬懇求法官讓兒子回她身邊，全案辯論終結定4月27日宣判。

施旻岡選任辯護律師陳學驊解釋，施姓堂弟體型壯碩，身高將近1米8，施旻岡不知道他還沒滿18歲，因為堂弟平時言行舉止相當成熟，談話內容不時提到槍械或是軍事等內容，又說自己曾在國外當傭兵，因此才誤以為堂弟已經是成年人。

律師指出，施姓堂弟與死者（二哥）相處不錯，案發當天，二哥喝完酒又有拿酒瓶砸頭行為，他們才將二哥綁起來帶進房間裡，當下堂弟為主事者，不斷對施旻岡發號司令，施也都只好照做，加上當下二哥不斷口出惡言，他們心生畏懼，堂弟才持啞鈴砸向二哥。

去年12月開庭時施旻岡也向法官表示，「我有輔助但沒有決定殺人」，並稱是堂弟說要拿繩子將二哥綁起來，他們將人綁進二哥房間後，堂弟向他表示「要處理」，當時他因二哥的事情很煩，沒想太多，對於堂弟講的「處理」也霧煞煞，不知道是什麼意思。

進房後，堂弟拿打火機加熱腳鍊烙印在二哥身上，更拿鐵鍊打身體，接下來叫他把眼睛閉起來，堂弟竟拿啞鈴朝二哥後頭部狠狠重擊，當場血流如注；他將堂弟拉到外頭害怕表示「這種情況要請外界人士幫忙」，堂弟也說「對！」，後來堂弟要他拿延長線，並向他說「沒救了不處理不行」他嚇到不知道該如何是好，只好照著堂弟意思拿延長線，豈料堂弟下秒以延長線勒住二哥頸部，將人活活勒斃，也終於意識到堂弟說的「處理」是將人殺掉。

▼17歲施姓堂弟不滿堂二哥酒後大鬧靈堂，將他以繩綑綁後帶回房間，以啞鈴重砸。（圖／達志影像／示意圖）

▲▼啞鈴,健身,舉重。（圖／達志影像／示意圖）

律師解釋，施旻岡當時處於六神無主狀態，不知如何是好，客觀上並沒有殺人犯意，請求法官是否可以依過失致死，用寬鬆角度看待本案，從寬予以認定有無殺人犯意；更進一步強調，屍體當時是由親戚發現，並無刑事機關發現二哥遭人殺害，當警察上門時，施旻岡主動向警方告知過程，並帶去藏屍之處，全案曝光，應符合自首要件「對於未發覺之罪自首而受裁判者，得減輕其刑」。

審判長問量刑時，律師表示，施旻岡母親對於他有需求及生活、心理重心，無法少了三兒子，希望能讓他早日返回家庭，對於二哥死去，施旻岡感到懺悔，在看守所時有抄心經望能迴向；施母被問到量刑時，情緒潰堤站起來向合議庭法官深深一鞠躬，激動向法官懇求：「拜託給我兒子最輕、最輕、最輕判刑，讓他可以早點回來我身邊，請法官原諒他無知與害怕，請法官給他一個機會。」

公訴檢察官則表示，由於警方從監視器畫面，只能發現被告與搬運屍體有關，不管是過失致死或殺人，都符合自首，請依法量刑，至於是否延長羈押，公訴檢察官提出「被告返回社會應不會造成危害，請給予交保、限制住居，讓他可以回家陪媽媽」。

審判長最後問施旻岡有什麼要說？他則激動落淚說「希望能快點回去陪媽媽」；至於延長羈押有無意見，他則向律師表示，可以折抵刑期，所以沒有意見。全案定4月27日宣判，至於施姓堂弟由少年法庭審理中。

►網友推到爆的「DIOR癮誘粉漾潤唇膏」才838元！

ET快訊
快訊／再增1外賓確診！　智慧城市展疫情擴大
盧秀燕霸氣宣布！　「1族群」打疫苗可領1000元
快訊／震不停！　花蓮又發生規模4.5地震
男星狂吞生蠔「晚上教訓妳」　對女友下戰帖！回家GG了
九頭身美女議員回家奔喪！　上手銬腳鐐靈堂下跪哭喊
找到了！新北女獨攀玉山北北峰失聯　陳屍溪谷上方平台
俄兵身藏一疊保險套！　她目睹煉獄景：他們性侵屠殺平民
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

規模6.6強震！台中潭子馬路被震成波浪狀　緊急封閉單向通行

醉男大鬧靈堂遭殺害棄屍！胞弟：都聽堂弟指揮...母淚求法官輕判

刑案被告接到陌生電話要求和解　竟是法院書記官洩漏的

找到人了！新北女獨攀玉山北北峰失聯　陳屍溪谷上方平台

3千萬Brabus賓士越野車掛「8888」大牌　6000元標到...果然有貓膩

議員戴寧今回家奔喪！上手銬腳鐐靈堂下跪哭喊：沒做傷天害理的事

工人修剪椰子樹未配戴護具摔3米地面不治　公司、負責人被起訴

6.6強震天花板掉、滿地紅酒！台東超商「像被轟炸過」慘狀曝

快訊／婦等公車突倒地！運將進站「直接輾過」　右腿粉碎性骨折

前桃園縣長吳志揚機要秘書收BMW名車涉貪　再獲輕判及緩刑

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

車上導航剛指示「微靠左行」　駕駛秒見前車誤闖對向車道

左左右右要升國三了！不想交男友　「要化妝很麻煩」：睡覺比較實際XD

兒愛陣頭！媽手作「將爺套裝」　穿上嗨翻狂搖成廟會最萌焦點

「咻～蹦幾咧」貨車載乙炔外漏　儲槽爆噴4層樓高！掉回後斗

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

建中生分享段考午休日常　可外出吃飯學霸趁空讀書

曾救過命！14歲老哈士奇出院　報恩浪貓開心喵叫站門口探病

妻子夾奇特形狀菇笑到沒氣　老公秒拿豆皮蓋住：金變態

貓咪雙眼緊閉倒臥貨車輪旁　突起身「討賠」他驚：碰瓷？

規模6.6強震！台中潭子馬路被震成波浪狀　緊急封閉單向通行

醉男大鬧靈堂遭殺害棄屍！胞弟：都聽堂弟指揮...母淚求法官輕判

刑案被告接到陌生電話要求和解　竟是法院書記官洩漏的

找到人了！新北女獨攀玉山北北峰失聯　陳屍溪谷上方平台

3千萬Brabus賓士越野車掛「8888」大牌　6000元標到...果然有貓膩

議員戴寧今回家奔喪！上手銬腳鐐靈堂下跪哭喊：沒做傷天害理的事

工人修剪椰子樹未配戴護具摔3米地面不治　公司、負責人被起訴

6.6強震天花板掉、滿地紅酒！台東超商「像被轟炸過」慘狀曝

快訊／婦等公車突倒地！運將進站「直接輾過」　右腿粉碎性骨折

前桃園縣長吳志揚機要秘書收BMW名車涉貪　再獲輕判及緩刑

震識／前震主震餘震怎麼分？　先去觀察再區別

具俊曄左無名指刺「婚戒」獨寵大S！爆低調示愛老婆…1個月前PO文閃炸

NBA火爆衝突！伊巴卡被拉褲子怒出拳　與湯普森抱在一起扭打

「台灣LBJ」周儀翔加盟　鋼鐵人迷彩球衣首曝光

不滿交通部推台鐵公司化　工會發動千人上街抗議怒批「假改革」

19歲少年在麥當勞工作「每天跑10公里回家」　原因曝光感動千萬網

結婚8年與婆婆同住一屋簷下　女星「不敢搬出來住」原因曝光

外送費iPhone比安卓貴5元？　網：蘋果有信仰稅

金針菇驗出李斯特菌是單一個案　陳吉仲：正全力調查找出原因

快訊／智慧城市展確診不斷！傳波蘭市長確診　再增1巴拉圭外賓染疫

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

社會熱門新聞

快訊／關指部士官出營看診　陳屍中和旅館

即／議員林穎孟涉貪100萬交保　籌不到錢拘留室過夜

中山北火警「多人揮毛巾求救」　雲梯車救援畫面曝

獨／國小師生合歡山露營　遇大地震一度失聯

快訊／婦等公車突倒地！運將進站「直接輾過」

議員戴寧回家奔喪！靈堂哭喊：沒做傷天害理的事

前立委向王文洋周轉鉅款　雙手一攤賴皮到底

新北女獨攀玉山北北峰失聯　陳屍溪谷上方平台

張錫銘假釋14次遭拒提訴訟　法官2理由駁回

即／北市中山區大樓火警！　民眾擠窗邊揮手求救

台中女疑遭性侵墜樓亡！最後貼文「可可愛愛沒人愛」親友崩潰

快訊／林穎孟拘留室過夜！家人籌足百萬奔北檢辦保

200元葡萄賣30元！水果行店員狂撈219萬　下場超慘

即／台電情殺案　陰經龍遭聲押

更多熱門

相關新聞

金融男白嫖又搶劫！按摩妹淚訴遭暴力連結過程

金融男白嫖又搶劫！按摩妹淚訴遭暴力連結過程

任職公股銀行的「尋芳客」王姓男子，去年9月間趁疫情趨緩，前往南港區越籍女子經營的個人工作室消費，雙方以2500元談好進行全套性交易。途中，王男竟持小刀架住女子，強制性交得逞，離走前強行將放置桌上的4000元拿走，女子跪地哀求，王竟恫嚇「妳想死嗎？我是警察高官」。士林地院一審依強盜強制性交罪判處12年6月。

天道盟大哥遭狙擊亡　幕後金主曝買兇過程

天道盟大哥遭狙擊亡　幕後金主曝買兇過程

虐殺少女並焚屍獲減刑　兇手3人定讞

虐殺少女並焚屍獲減刑　兇手3人定讞

勒斃女友後自殘　前獅子會長續押

勒斃女友後自殘　前獅子會長續押

新北汐止農會休閒中心完工啟用

新北汐止農會休閒中心完工啟用

關鍵字：

殺人汐止過失過失靈堂士林法院

讀者迴響

熱門新聞

即／花東凌晨發生地震　全台有感狂搖

即／台灣東南海域規模5.4地震　中南部有感

即／花東01:41規模6.6地震　最大震度6弱

花蓮6.6強震　服飾店搖滾狂晃55秒

雷／《海賊王》魯夫惡魔果實覺醒

學者示警：規模8以上大地震會來

瘦子爆「3月初登記結婚」娶回辣女友！秘密宴客照曝

台東長濱711被震翻！「921的恐慌一擁而上」

6.6強震！玉里醫院前高架橋斷裂

快訊／2分鐘2強震「狂搖100秒」！01：43再發生規模6.1地震

國寶級演員在家突意識不清陷昏迷

福原愛偷吃橫濱男全因「這慾望被滿足」！

快訊／關指部士官出營看診　陳屍中和旅館

即／國家警報3響！04:29台東5.8強震

「麻豆傳媒」供片團隊出事！3團隊24人落網

更多

最夯影音

更多
旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視

旅客壓秒上車問「有到枋寮？」　台鐵副站長怒：干擾安全監視
車上導航剛指示「微靠左行」　駕駛秒見前車誤闖對向車道

車上導航剛指示「微靠左行」　駕駛秒見前車誤闖對向車道

左左右右要升國三了！不想交男友　「要化妝很麻煩」：睡覺比較實際XD

左左右右要升國三了！不想交男友　「要化妝很麻煩」：睡覺比較實際XD

兒愛陣頭！媽手作「將爺套裝」　穿上嗨翻狂搖成廟會最萌焦點

兒愛陣頭！媽手作「將爺套裝」　穿上嗨翻狂搖成廟會最萌焦點

「咻～蹦幾咧」貨車載乙炔外漏　儲槽爆噴4層樓高！掉回後斗

「咻～蹦幾咧」貨車載乙炔外漏　儲槽爆噴4層樓高！掉回後斗

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面