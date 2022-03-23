醉男大鬧靈堂遭殺害棄屍！胞弟：都聽堂弟指揮...母淚求法官輕判

記者黃宥寧／台北報導

新北市汐止區去年父親節發生人倫悲劇，施姓一家之主因癌症過世，但施家二兒子酒醉在靈堂前大鬧，三弟與17歲堂弟持啞鈴重擊頭部再以延長線將人勒斃，被依殺人罪、遺棄屍體等罪起訴。23日法院開審理庭，辯護律師稱：「施男案發完全是聽堂弟發號司令」，施母期間不時啜泣，更不斷鞠躬懇求法官讓兒子回她身邊，全案辯論終結定4月27日宣判。

施旻岡選任辯護律師陳學驊解釋，施姓堂弟體型壯碩，身高將近1米8，施旻岡不知道他還沒滿18歲，因為堂弟平時言行舉止相當成熟，談話內容不時提到槍械或是軍事等內容，又說自己曾在國外當傭兵，因此才誤以為堂弟已經是成年人。

律師指出，施姓堂弟與死者（二哥）相處不錯，案發當天，二哥喝完酒又有拿酒瓶砸頭行為，他們才將二哥綁起來帶進房間裡，當下堂弟為主事者，不斷對施旻岡發號司令，施也都只好照做，加上當下二哥不斷口出惡言，他們心生畏懼，堂弟才持啞鈴砸向二哥。

去年12月開庭時施旻岡也向法官表示，「我有輔助但沒有決定殺人」，並稱是堂弟說要拿繩子將二哥綁起來，他們將人綁進二哥房間後，堂弟向他表示「要處理」，當時他因二哥的事情很煩，沒想太多，對於堂弟講的「處理」也霧煞煞，不知道是什麼意思。

進房後，堂弟拿打火機加熱腳鍊烙印在二哥身上，更拿鐵鍊打身體，接下來叫他把眼睛閉起來，堂弟竟拿啞鈴朝二哥後頭部狠狠重擊，當場血流如注；他將堂弟拉到外頭害怕表示「這種情況要請外界人士幫忙」，堂弟也說「對！」，後來堂弟要他拿延長線，並向他說「沒救了不處理不行」他嚇到不知道該如何是好，只好照著堂弟意思拿延長線，豈料堂弟下秒以延長線勒住二哥頸部，將人活活勒斃，也終於意識到堂弟說的「處理」是將人殺掉。

▼17歲施姓堂弟不滿堂二哥酒後大鬧靈堂，將他以繩綑綁後帶回房間，以啞鈴重砸。（圖／達志影像／示意圖）

律師解釋，施旻岡當時處於六神無主狀態，不知如何是好，客觀上並沒有殺人犯意，請求法官是否可以依過失致死，用寬鬆角度看待本案，從寬予以認定有無殺人犯意；更進一步強調，屍體當時是由親戚發現，並無刑事機關發現二哥遭人殺害，當警察上門時，施旻岡主動向警方告知過程，並帶去藏屍之處，全案曝光，應符合自首要件「對於未發覺之罪自首而受裁判者，得減輕其刑」。

審判長問量刑時，律師表示，施旻岡母親對於他有需求及生活、心理重心，無法少了三兒子，希望能讓他早日返回家庭，對於二哥死去，施旻岡感到懺悔，在看守所時有抄心經望能迴向；施母被問到量刑時，情緒潰堤站起來向合議庭法官深深一鞠躬，激動向法官懇求：「拜託給我兒子最輕、最輕、最輕判刑，讓他可以早點回來我身邊，請法官原諒他無知與害怕，請法官給他一個機會。」

公訴檢察官則表示，由於警方從監視器畫面，只能發現被告與搬運屍體有關，不管是過失致死或殺人，都符合自首，請依法量刑，至於是否延長羈押，公訴檢察官提出「被告返回社會應不會造成危害，請給予交保、限制住居，讓他可以回家陪媽媽」。

審判長最後問施旻岡有什麼要說？他則激動落淚說「希望能快點回去陪媽媽」；至於延長羈押有無意見，他則向律師表示，可以折抵刑期，所以沒有意見。全案定4月27日宣判，至於施姓堂弟由少年法庭審理中。