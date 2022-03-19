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社會 社會焦點 保障人權

叛逆兒常頂嘴！火爆爸撂話「揍你、乎你死」　里長急打113

▲社會局防暴。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲社區推廣有助於里民提高防暴意識。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

社區防暴雷達啟動，兒虐無所遁形！高雄市一名孩子常對祖父頂嘴，父親盛怒之下不僅打了孩子，還威脅大吼：「回家我要揍你」、「打乎你死」等語，鄰居聽聞發現不對，趕緊通報相關單位，後經社工、學校等介入輔導關懷，親子關係漸有改善。

高雄市社會局指出，社區是暴力防治的第一線雷達，當發現有疑似兒虐或家暴案件時，透過鄰里的辨識、覺察，進而通報，降低暴力事件的發生。高雄市從2016年起接受衛福部補助推動防暴社區，已累積102個社區參與，透過社區推動暴力防治宣導，強化民眾對於兒少保護、家暴的辨識及敏感度。

▲社會局防暴。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市有102個社區投入推動暴力防治宣導。（圖／記者許宥孺翻攝）

前鎮區幸福興東社區發展協會，從2019年起加入防暴社區的行列，該社區因新手爸媽及隔代教養多，因此將兒少保護定為社區首要推動宣導方向。該協會靈魂人物林淑芳總幹事，同時也是衛福部高階防暴宣講師，社區積極對里民和學校宣導防暴之後，居民通報意識大大提升。

林淑芳回憶說，有一名孩子常不服管教向祖父母頂嘴，父親盛怒之下打了孩子，並激動說「打乎你死」！鄰居聽到驚覺不對，趕緊通報里長，里長立刻撥打113專線；而孩子的同學則是跑回學校的學務處通報。後來經過社工、學校等介入關心與輔導，瞭解父親是疼愛孩子的，只是不知道如何教導；而孩子經過輔導，也慢慢學會表達想法，彼此在這次事件中都有成長。

▲社會局防暴。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市兒少保護通報件數逐年增加，與民眾防暴認知並願意主動通報有關。（圖／記者許宥孺翻攝）

堅持做防暴社區，是因為林淑芳心中有個最深的痛，當年里民中的一對同居男女朋友，因為男方長期言語暴力，導致女方最後不幸輕生，讓林淑芳決定一定要防止任何暴力出現。林淑芳說，言語暴力是一種隱形殺手，她非常重視這一塊，所以在宣導防暴時，更會加強人與人之間的溝通方式。

林淑芳也將於(27)日，帶領前鎮區幸福興東社區發展協會代表本市參加衛福部「街坊出招8-社區防暴創意競賽」，為本市爭取榮耀。

防暴社區將暴力防治觀念推廣至社區各個角落，高雄市兒少保護案件通報數逐年增加，其中與社區民眾對暴力有更多的認識、覺察，並願意主動通報有關。社會局謝琍琍局長呼籲，高雄人正義、熱情，對於不平等對待願意挺身而出，期許未來有更多社區投入防暴宣導行列，讓暴力防治觀念在本市遍地拓散，建立安全、宜居的友善城市。

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