米砂刪文！爆「AV女優被猥褻因職業不起訴」被圍勦　55字曝原因

▲YouTuber米砂（Misa） 。（圖／翻攝自米砂IG）

記者葉國吏／綜合報導

YouTuber米砂（Misa）23日發文透露自家AV女優在北捷被猥褻，結果檢察官以「女性職業是AV女優」為由不起訴，直呼台灣法律讓她傻眼，消息曝光後引起討論。不過米砂在23日深夜把該篇文章刪除，並在限時動態寫下55字刪文理由「希望惡人有惡報。」

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▲米砂氣炸發文為女優喊冤。（圖／翻攝自Instagram／misa72600）

米砂23日晚間發文「台灣的檢察官真是太噁心了」，透露自家AV女優在2021年年底，在北捷遭陌生男子噴精，提告後卻被檢察官以「被害女性的職業是AV女優」為由不予以起訴。對此結果米砂氣炸表示「法律現在都是這樣保障人民安全嗎？」、「她是女優，所以活該在公共場所被亂射？」

不過有許多人抱著質疑態度，聯誠國際法律事務所吳俊達在臉書發文要求米砂公布不起訴處分書；AV知名導演「圤智雨」也認為此事不合理，因為AV女優的行程都很保密，粉絲怎麼會事先知道？

▲米砂刪文後又發文。（圖／翻攝米砂IG）

對此米砂23日深夜將該文刪除後又在限動發文：「聽到後很生氣，就幫當事人出一口氣。但當事人不想再被討論，所以就先刪文了。不過想一想還是很不爽，希望惡人有惡報。」