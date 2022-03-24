女優北捷被猥褻因職業不起訴　AV導演抓「米砂文」貓膩：不合理

▲YouTuber米砂（Misa）23日發文透露自家AV女優在北捷被猥褻不起訴，引起討論。（圖／翻攝自Instagram／misa72600）

記者葉國吏／綜合報導

YouTuber米砂（Misa）23日發文透露自家AV女優在北捷被猥褻，結果檢察官以「女性職業是AV女優」為由不起訴，直呼台灣法律讓她傻眼。對此台灣知名AV導演、有網紅推手之稱的「圤智雨」（戲引子）在臉書提出其中不合理之處，「大家當柯南反推我理論吧。」

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▲米砂氣炸發文為女優喊冤。（圖／翻攝自Instagram／misa72600）

米砂23日晚間發文「台灣的檢察官真是太噁心了」，透露自家AV女優在2021年年底，在北捷遭陌生男子噴精，提告後卻被檢察官以「被害女性的職業是AV女優」為由不予以起訴。對此結果米砂氣炸表示「法律現在都是這樣保障人民安全嗎？」、「她是女優，所以活該在公共場所被亂射？」

▲台灣知名AV導演、有網紅推手之稱的「圤智雨」（戲引子）發文談論AV女優被猥褻不起訴一事。（圖／翻攝臉書）

對此「圤智雨」在臉書發文指出，女優通常都很保護隱私的，不太喜歡跟網美ㄧ樣報告行程。「我對於這件事好奇的點是，粉絲怎知女優坐捷運，又如何事先帶好精液的？」這點讓他覺得不合理，「如果我猜測是錯的，請糾正，但抱歉，我所認識的女優隱私權都看得比誰重。」