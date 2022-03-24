米砂被圍勦！爆女優被猥褻「因職業不起訴」　律師怒批腦補



記者葉國吏／綜合報導

YouTuber米砂（Misa）23日發文透露自家AV女優在北捷被猥褻，結果檢察官以「女性職業是AV女優」為由不起訴，直呼台灣法律讓她傻眼。對此發文引起律師界質疑，要求米砂拿出不起訴處分書來證明，廉政委員林志潔也痛批米砂在毀滅守護正義的最後一道防線。

▲米砂氣炸發文為女優喊冤。（圖／翻攝自Instagram／misa72600）



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米砂23日晚間發文「台灣的檢察官真是太噁心了」，透露自家AV女優在2021年年底，在北捷遭陌生男子噴精，提告後卻被檢察官以「被害女性的職業是AV女優」為由不予以起訴。對此結果米砂氣炸表示「法律現在都是這樣保障人民安全嗎？」、「她是女優，所以活該在公共場所被亂射？」

▲聯誠國際法律事務所律師吳俊達要求米砂公布不起訴書。（圖／翻攝臉書）

不過有許多律師對此相當質疑，聯誠國際法律事務所律師吳俊達在臉書發文，要求米砂公布不起訴處分書的理由，指出「因為告訴人是AV女優，故本案不予起訴」這句話在哪裡？讓大家公評。吳俊達不相信中華民國有檢察官會這樣寫。「不起訴處分提到『職業』，並不等於『不起訴是因為職業的關係』。請不要自己補腦。」

▲廉政委員林志潔痛批米砂毀滅保護正義最後一道防線。（圖／翻攝臉書）

陽明交通大學科法所特聘教授暨金融消費評議中心董事長、中央廉政委員林志潔也發文「嚴厲譴責這種不負責任的言論」，指出米砂這種不負責任胡亂誹謗污辱司法的行為，其實是在毀滅守護正義的最後一道防線。