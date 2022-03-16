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黑車硬開！桃園視障者斑馬線被「刷卡」影片曝光　網氣炸：欠檢舉

記者鄒鎮宇／綜合報導

有這麼趕嗎？桃園縣府路某路口10日發生汽車不禮讓視障者的情況。一名視障者過斑馬線時，被一輛黑色轎車直接「刷卡」近距離衝過，呼嘯而過的聲音讓視障者嚇得停下腳步。影片曝光後讓網友氣炸，直呼「不管如何，禮讓行人這點沒做到…檢舉是一定要的」。

YouTube頻道「WoWtchout地圖型行車影像分享平台」日前以「視障者遇上視障者」為題，PO出一段30秒的行車記錄器畫面。畫面顯示，一名視障者手持導盲杖正在過馬路，但一輛黑車竟無視行人直接衝過，擦肩而過的聲音也讓視障者停下腳步，再緩緩往前。

▲▼黑車硬開！桃園視障者斑馬線被「刷卡」　影片曝光讓網氣炸：欠檢舉。（圖／網友鐘正南授權提供）

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▲桃園一輛黑車不禮讓正在過馬路的行人。（圖／網友鐘正南授權提供）

網友看完紛紛留言，「這個不檢舉天理難容，不僅不禮讓視障，導盲杖還差點被汽車輾斷」、「看到視障者沒停，還貼這麽近刷卡，真夭壽！」「真的覺得視障者超強，台灣的紅綠燈好像都是無聲的，要藉由車行駛的聲音去判斷紅綠燈的狀況」、「真的有夠可悲，看到這影片真心覺得台灣的交通環境對弱勢者沒有半點包容」、「不是視障者遇上視障者吧，是視障者遇上智障者。是說曾經看過一位視障者過馬路，可能位置沒掌控好，頭直接大力撞上紅綠燈的柱子，看了很心疼」。

跟據《道路交通管理處罰條例》44-3條，汽車駕駛人駕駛汽車行近行人穿越道，遇有攜帶白手杖或導盲犬之視覺功能障礙者時，不暫停讓視覺功能障礙者先行通過者，處新台幣2400元以上至7200元以下罰鍰。

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