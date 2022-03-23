台南善心企業捐贈消防裝備　照顧六大隊消防弟兄

▲鴻成工程顧問公司捐贈消防救災裝備儀式，由該公司經理盧佳德代表出席，由第六救災救護大隊大隊長邱淵明受贈並頒發感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局於第六救災救護大隊安南分隊，舉行鴻成工程顧問公司捐贈消防救災裝備儀式，由該公司經理盧佳德代表出席，由第六救災救護大隊大隊長邱淵明受贈並頒發感謝狀，以感謝鴻成工程顧問公司善行義舉。

台南在地企業鴻成工程顧問有限公司負責人郭瑞成先生熱心公益，愛心捐贈不落人後，體恤救災人員辛勞，出勤中意外危險因子極高，為預防救災救護人員的意外發生，立即主動捐贈經過認證的Petzl岩盔20頂，總金額為新台幣66500元，供台南市消防局第六救災救護大隊安南分隊救災、救護勤務使用，藉以提升安南分隊消防弟兄救災救護勤務的安全。

此外，去年6月29日疫情嚴峻時期，鴻成工程顧問公司亦捐贈C級防護衣、隔離衣及N95口罩各500個，總金額為新台幣34萬6500元，供第六救災救護大隊防疫專責救護隊使用，對於救護人員安全防護有非常大的幫助。尤其是在未知的疫情現場時，能讓第一線的消防同仁更加安心、放心。

消防局局長李明峯表示，消防人員的救災安全是消防局一直以來貫徹的目標，感謝鴻成工程顧問公司的大力支持，消防局將持續強化相關措施，提升消防人員之救災效能，讓同仁安全救災，讓市民朋友安心生活。

消防局第六大隊大隊長邱淵明表示，感謝鴻成工程顧問公司捐贈六大隊所屬安南分隊消防救災裝備，由於政府資源有限，但民間力量無窮，希望未來能喚起社會人士之公益善舉，藉此拋磚引玉，共同保障市民及消防人員生命財產安全。