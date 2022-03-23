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台南又停電！民眾電腦打一半氣瘋...這個里更衰「每次都中」

記者林悅／台南報導

全台從北到南停電事故頻傳，引發民怨，23日下午1時55分台南又傳出停電消息，台南市南區大同路二段、中華南路一段，以及水交社路一帶，共4550戶停電，一直到下午4時30分許全部修復，當地民眾對台電一再停電十分氣憤！

▲台南民眾對台電常停電感到十分不滿氣憤，原本打到一半的電腦資料因停電都沒了。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南民眾對台電常停電感到十分不滿氣憤，原本打到一半的電腦資料因停電都沒了。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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台南市忠孝配電變電所23日下午1時55分，因電力熔絲座設備不良，造成台南市南區大同路二段、中華南路一段，以及水交社路一帶，共4550戶停電。事發後台電緊急派員前往現場，下午2時21分上游2243戶先行復電，2時45分下游再復電2096戶，尚餘211戶未復電部分，在電力公司人員全力搶修下，已於15時45分全部復電。

停電場域民眾對於台電頻頻跳停電十分不滿，民眾表示23日下午1時多突然停電，造成家中有器用品損壞，最重要是電腦打到一半，停電後打的資料全部不見了，民眾說台電要確切找出原因改善，不要再拿「鳥類」等有的沒的當藉口，這只是會令人懷疑。

▲台南民眾對台電常停電感到十分不滿氣憤，原本打到一半的電腦資料因停電都沒了。（圖／記者林悅翻攝，下同）

大忠里許智雄里長指出，台電每次停電都有大忠里，里民反映電費照常繳，停電有份，復電都最慢，希望台電能好好檢查線路及變電箱問題，夏天快到了里民都很憂心。

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