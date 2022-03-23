台南市長選戰精彩可期　藍軍恭喜謝龍介「十年磨一劍」終成功

▲國民黨中常會決議謝龍介代表國民黨參選台南市長，國民黨台南市議會黨團力挺謝龍介，希望這位最強的母雞，能帶領國民黨台南市議員參選人搶下更多的席次。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

謝龍介將披戰袍對戰黃偉哲，台南市議會國民黨團23日恭喜謝龍介十年磨一劍成功，經中常會決議代表國民黨參選台南市長，國民黨團力挺謝龍介，希望這位最強的母雞，能帶領國民黨台南市議員參選人搶下更多的席次，讓市議會國民黨團監督戰鬥力再提升。

國民黨團書記長李中岑表示，台南市號稱民進黨的民主聖地，可是在國民黨議員努力深耕下，第3屆當選16位議員，棒棒是強棒，這次謝龍介爭取為台南市披掛市長戰袍，23日經中常會決議，黨團獲知這個好消息，都非常振奮。

國民黨團議員市議員李中岑、蔡育輝、張世賢、尤榮智、李文俊、方一峰、林燕祝、李鎮國、王家貞、曾培雅、許至椿、蔡淑惠、林美燕、盧崑福聯合比讚，黨團表示，基層聽到這個好消息都非常振奮，大家都說這次台南市長的選戰精彩可期。

爭取國民黨中西區北區市議員提名的資深媒體人姚正玉表示，謝龍介在台南和黨內從政經歷完整、戰鬥力十足是國民黨市長的不二人選，陳以信是台南最年輕的不分區立委，期待兩人合作帶領市議員候選人打ㄧ場漂亮勝仗、藍天再現