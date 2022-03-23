修港澳條例防「陸資藉港資來台」？邱太三：「茲事體大」還要研議

▲陸委會主委邱太三。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡紹堅／台北報導

對於政府是否修訂港澳條例，防止陸資藉由港資身分來台挖腳高科技人才，陸委會主委邱太三表示，將與經濟部討論對來台港資加強審查，但修訂港澳條例「茲事體大」，還要進一步研議。

邱太三23日赴立法院備詢。民進黨籍立委羅美玲質詢時提到，陸資藉由人頭來台挖腳高科技人才、竊取機密的情況已發生數十起，陸委會已提案修訂兩岸條例來應對，但根據港澳條例，港澳投資客目前都被視為外資，政府是否有打算修改港澳條例，防止陸資藉由港資來台。

▼香港政經環境在回歸後已有很大改變。（圖／路透社）



邱太三回應，中國大陸來台的挖角早期是在營業秘密法做處理，營業秘密法比較從商業利益的角度，由各公司自行衡量，但是涉及到國家核心關鍵技術，這是國家安全的層次，所以這一次兩岸條例修法，就將核心關鍵技術的部份提升到國家安全法。

邱太三指出，由於香港、澳門由英國、葡萄牙統治的特殊背景，過去是被視為外資，但現在情況不同以往，已經在跟經濟部、投審會等相關機關討論，除了對陸資比例超過30%的案例進行審查外，也進一步放寬到背後陸資具有「實質操控力」就加強審查。

不過，邱太三特別強調，若要修港澳條例的話「茲事體大」，還要跟經濟部等相關單位研議，看看如何精進。