北市議員林穎孟遭搜索原因曝　助理爆料：用男友當人頭詐領補助款

▲北市議員林穎孟疑涉用男友當人頭詐領助理費遭檢調偵辦。（資料照／記者袁茵攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市議員林穎孟議會辦公室今遭搜索，據了解，原因與她和助理的勞資糾紛有關，林穎孟過去曾遭爆料是「假面甜心」、「慣老闆」，還「安排男友當人頭詐領補助款」，林穎孟怒告5名前助理涉嫌誹謗還求償380萬，結果刑事部分因助理所說有所依據，今年初處分不起訴，在此同時，檢調單位也根據爆料內容，追查林涉嫌詐領助理費的貪污案。

出身太陽花學運的林穎孟，以性別、勞工權益等議題，代表時代力量當選台北市議員後退黨，2020年3月間突遭周刊媒體爆料，有助理指控她表裡不一，對助理苛刻，還要求女性請生理假要附憑證，並找男友葉曜彰掛名辦公室執行長當人頭助理，又挪用助理的勞健保補助款。

林穎孟當時控告5名助理不實爆料涉嫌妨害名譽、妨害信用等罪，但檢察官根據林穎孟與助理的群組、信件等聯繫過程，發現助理們的質疑都有所依據，並非憑空捏造、杜撰，其中葉曜彰被指為人頭助理部分，檢察官查出葉男「任職期間」的確不在台灣，最後處分5助理都不起訴。

不過林穎孟到民事法院開新戰場，向5位已離職助理求償共380萬元與登報道歉，案件正由台北地院審理中，在此同時，檢調單位已分案偵辦林穎孟涉嫌詐領助理費部分，22日由檢察官指揮調查局兵分多路，針對林穎孟和相關涉案人頭展開搜索約談，全案朝違反《貪汙治罪條例》方向偵辦中。