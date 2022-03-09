　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

8陸企隱身台資公司挖角高科技人才　檢調全台大搜索約談60人

▲▼法務部調查局外觀 。（圖／記者黃哲民攝）

▲法務部調查局局本部外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

檢調持續偵辦對岸陸企迂迴來台、以高薪挖角我方高科技產業人才等觸法行為，今由5個地檢署指揮調查局8個外勤單位共100多人，在全國同步搜索8家以台資、外資掩護的陸企在台辦事處、研發中心等14地點，共約談近60人，幾乎都跟半導體、IC設計等台灣科技產業命脈相關，均朝涉犯《兩岸關係條例》等罪嫌偵辦。

今天指揮搜索約談的地檢署，包括台北、士林、桃園、新竹與台中，其中士林地檢署一口氣偵辦3家，新竹地檢署偵辦2家，調查局共出動台北、新北、桃園、新竹縣市、苗栗、台中與高雄8個外勤處站、上百位調查官兵分14路搜索，約談近60人中，有12人是被告身分，涉嫌擔任陸企的幫手。

據悉，今遭搜查、被疑為陸資的8家公司，包括從事EDA軟體設計的全芯、研發第三代半導體與IC設計的聚力成、設計液晶顯示器驅動IC的柏森、從事數字多媒體IC的中星、影像感測器晶片CIS設計的印芯、從事IC設計訂製一站式服務平台的芯原、通訊及電器電機設備IC設計的硅谷，以及開發電動車相關零組件的開易弘。

據悉，檢調事先佈線掌握8家陸企藉由在台幫手掩護，或輾轉在第三地投資設立公司迂迴來台，規避在台設立分公司、辦事處須先取得我方經濟部投審會許可，更不得在台從事徵才、挖角等業務行為等規定，並依照科技業「群聚效應」，刻意選在科學園區周邊設立據點，例如士檢轄區的內湖科技園區、竹檢轄區的竹科。

檢調查出，這些假外資、偽台資公司雖然保持低調、不掛任何招牌，但因以至少3倍原薪大肆挖角我方高科技產業人才，包括研發工程師、中階幹部，跳槽後年薪都超過200萬元，依照不同專業還有更高價碼，因此在業界算是公開的秘密。

勞動部去年已要求人力仲介網站下架這類陸企刊登的徵才廣告，但我方高科技產業人才在對岸銀彈攻勢下，持續流失，加上不排除有國家力量撐腰惡意挖角、企圖進而竊取研發機密，危及號稱我方「護國神山」的半導體技術，削弱我方國際競爭力和國家安全，檢調因而於今發動同步偵辦。

►MIT之光！超好穿「三花精梳棉內褲」打折了！

ET快訊
朱芯儀「右乳需全部切除」　罹癌術前化療中
具俊曄「7000萬豪宅內裝曝光」　她見臥室驚呆了
裸照外流抓不到駭客！　謝忻曝心境
入夜「急墜10°C」！　冷高壓抵台時間曝
女半裸驚醒「身上有穢物」　看LINE裸照傳2男崩潰
UNIQLO驚傳試衣間產子！　陸長髮妹「手拎胎盤」血染滿地
同事上班嘿咻！他親睹「一高一矮猛晃」　尬做1舉動

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

陸軍542旅軍卡擦撞BMW肇逃！女車主驚嚇報警　駕駛已到案

驚悚！苗栗18歲工人「送便當」給同事　摔落邊坡全身骨折慘死

陸企「首席財務長」親自挖角　聚力成4年招募10多名半導體工程師

想跑就綑綁！上廁所要報告　男不堪被虐逃出...警攻堅破詐騙集團

護理師熱戀帥氣女同事　夫心碎求償…法院認定2人是「閨蜜」免賠

大陸「僑外資」隱身內湖高薪挖IC人才　士檢搜3公司帶回4人

里長帶人妻入住湖景套房！砸80萬投資她開店　正宮見親密影照崩潰

女半裸驚醒「身上有穢物」看LINE崩潰　2男挨告喊冤：照片妳傳的

8陸企隱身台資公司挖角高科技人才　檢調全台大搜索約談60人

用生命釣魚的男人！釣客找河道下切　慘遭獒犬猛追400米

美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特

大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

壽星閉眼許願下秒「蠟燭燒頭」　她急拍瀏海一臉茫...友全笑翻

最貴車禍！千萬超跑競速追撞　波及百萬車...維修粗估500萬

養雞哥中超跑遭網嗆「是套路」　老闆氣炸提告酸民：還我公道

孫拿2萬元供阿嬤去賣場爆買　隱瞞按摩椅價格下單：她喜歡

七旬老翁戴工地帽酒駕被攔查　拒測譙「XX娘X掰」警上銬送辦

陸軍542旅軍卡擦撞BMW肇逃！女車主驚嚇報警　駕駛已到案

驚悚！苗栗18歲工人「送便當」給同事　摔落邊坡全身骨折慘死

陸企「首席財務長」親自挖角　聚力成4年招募10多名半導體工程師

想跑就綑綁！上廁所要報告　男不堪被虐逃出...警攻堅破詐騙集團

護理師熱戀帥氣女同事　夫心碎求償…法院認定2人是「閨蜜」免賠

大陸「僑外資」隱身內湖高薪挖IC人才　士檢搜3公司帶回4人

里長帶人妻入住湖景套房！砸80萬投資她開店　正宮見親密影照崩潰

女半裸驚醒「身上有穢物」看LINE崩潰　2男挨告喊冤：照片妳傳的

8陸企隱身台資公司挖角高科技人才　檢調全台大搜索約談60人

用生命釣魚的男人！釣客找河道下切　慘遭獒犬猛追400米

他舌癌初期不敢治！醫驚「脖子全歪」：肺部塞滿腫瘤　不到1個月走了

神秘台灣阿北掏出「1萬美元」現鈔　交給烏克蘭人後消失人海中

花蓮「全台最早賞螢季」3／19登場　走進龍貓隧道看浪漫螢光

她懷孕飽受婆家折磨　宮縮住院崩潰：真的不知道該怎麼辦

陸軍542旅軍卡擦撞BMW肇逃！女車主驚嚇報警　駕駛已到案

3年62人受傷！台東市更生路口科技執法　3／15新增2處啟用

謝佳見自認難搞「本性難移」　懂大S「閃婚原因」：是我也會

「20年沒換」有多難？　新北屋主平均持有「僅1X年」

餐點久等囉！貪吃汪「圍繞鐵軌」排隊拿點心　狗版迴轉壽司萌翻網

不斷更新／俄停火開通烏克蘭人道走廊　稱無意推翻烏克蘭政府

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

社會熱門新聞

謝忻私密照災情擴大　2820張全套外流

謝忻私密照2820張全套外流！警找上攝影公司

騎士出腳狠踹　他高速中慘摔刮地

男遭7人圍毆殺害　一刀穿左胸亡

小模喝了這一杯斷片　迷姦狼重判10年　

越南妹賣淫　「照騙」誘客警方險認不出人

恐怖三寶一腳踹翻！害騎士慘摔...人找到了

北捷車燈來自「淘寶」　包商詐223萬

新店14歲少年墜樓亡　生前最後說這句話

快訊／台2線嚴重車禍！1男1女噴飛重傷

偷查主管五倍券　「手滑」綁定信用卡慘了

南投4.4星民宿偷拍14人　少東下場出爐

國中生被禁玩手機　「驚傳巨響」從公寓墜落亡

誆少女欠1億元　軍人逼肉償下場曝

更多熱門

相關新聞

烏俄衝擊氣體供應吃緊？　半導體氣體廠董座：「斷氣」機率不高

烏俄衝擊氣體供應吃緊？　半導體氣體廠董座：「斷氣」機率不高

半導體用特殊氣體大廠晶呈科技（4768）將於明（9）日舉辦上櫃前業績發表會，由於正值烏俄戰事，市場關心是否會造成半導體氣體供應「斷氣」，董事長陳亞理直言，「斷氣機率不高，但價格絕對上漲。」

台積電ADR罕見守失百元大關　現貨跌逾1%創5個月低點

台積電ADR罕見守失百元大關　現貨跌逾1%創5個月低點

烏俄開戰／東芝憂戰事加劇晶片短缺　估「明年三月」才有望緩解

烏俄開戰／東芝憂戰事加劇晶片短缺　估「明年三月」才有望緩解

臺灣ETF再添新兵！新光臺灣半導體30 ETF明掛牌上市

臺灣ETF再添新兵！新光臺灣半導體30 ETF明掛牌上市

外資大砍7家半導體目標價　台積電降至855元、世界先進降評

外資大砍7家半導體目標價　台積電降至855元、世界先進降評

關鍵字：

挖角半導體IC設計陸資

讀者迴響

熱門新聞

下波「全台連下6天」　溼涼轉雨時間曝

快訊／「大S老公」具俊曄抵台！帥氣軍綠外套現身

外國人來台後悔生超正女兒　她遭霸凌轉學7次

具俊曄要帶大S回韓生活！　2小孩聽到「媽媽又要結婚」反應曝光

老公具俊曄抵飯店！大S「為記者送飲料解渴」：你們辛苦了

請喪假打卡美食被懷疑　他回傳「阿嬤遺容」

台北領4萬薪！她失業逃嘉義「面試兩間公司」嚇到了

KID說溜嘴「要當爸爸了」！新婚妻爆已懷孕

52歲具俊曄「超強3優點」電爆汪小菲！網一面倒狂讚

失蹤雪球找到了！牠聽見呼喊探頭

UNIQLO驚傳試衣間產子！她手拎胎盤血染滿地

謝和弦「不能輸大S」！

最便宜5G iPhone SE 來囉！Touch ID、3顏色可選　售價1萬3900元起

朱芯儀罹癌化療「頭髮全掉光」！　衛斯理曝：將動刀

小嫻交往金剛1年多「再也受不了」！

更多

最夯影音

更多
美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特

美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特
大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄

大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面