8陸企隱身台資公司挖角高科技人才　檢調全台大搜索約談60人

▲法務部調查局局本部外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

檢調持續偵辦對岸陸企迂迴來台、以高薪挖角我方高科技產業人才等觸法行為，今由5個地檢署指揮調查局8個外勤單位共100多人，在全國同步搜索8家以台資、外資掩護的陸企在台辦事處、研發中心等14地點，共約談近60人，幾乎都跟半導體、IC設計等台灣科技產業命脈相關，均朝涉犯《兩岸關係條例》等罪嫌偵辦。

今天指揮搜索約談的地檢署，包括台北、士林、桃園、新竹與台中，其中士林地檢署一口氣偵辦3家，新竹地檢署偵辦2家，調查局共出動台北、新北、桃園、新竹縣市、苗栗、台中與高雄8個外勤處站、上百位調查官兵分14路搜索，約談近60人中，有12人是被告身分，涉嫌擔任陸企的幫手。

據悉，今遭搜查、被疑為陸資的8家公司，包括從事EDA軟體設計的全芯、研發第三代半導體與IC設計的聚力成、設計液晶顯示器驅動IC的柏森、從事數字多媒體IC的中星、影像感測器晶片CIS設計的印芯、從事IC設計訂製一站式服務平台的芯原、通訊及電器電機設備IC設計的硅谷，以及開發電動車相關零組件的開易弘。

據悉，檢調事先佈線掌握8家陸企藉由在台幫手掩護，或輾轉在第三地投資設立公司迂迴來台，規避在台設立分公司、辦事處須先取得我方經濟部投審會許可，更不得在台從事徵才、挖角等業務行為等規定，並依照科技業「群聚效應」，刻意選在科學園區周邊設立據點，例如士檢轄區的內湖科技園區、竹檢轄區的竹科。

檢調查出，這些假外資、偽台資公司雖然保持低調、不掛任何招牌，但因以至少3倍原薪大肆挖角我方高科技產業人才，包括研發工程師、中階幹部，跳槽後年薪都超過200萬元，依照不同專業還有更高價碼，因此在業界算是公開的秘密。

勞動部去年已要求人力仲介網站下架這類陸企刊登的徵才廣告，但我方高科技產業人才在對岸銀彈攻勢下，持續流失，加上不排除有國家力量撐腰惡意挖角、企圖進而竊取研發機密，危及號稱我方「護國神山」的半導體技術，削弱我方國際競爭力和國家安全，檢調因而於今發動同步偵辦。