陸資違法挖角台灣人才！陸委會：已提修法盼建立「堅實防線」

▲詹俊才涉嫌替陸資企業挖角台灣人才，遭調查局送往士林地檢接受調查。（圖／記者游宗樺攝）



記者蔡紹堅／台北報導

全台檢調近日大規模偵辦陸資違法來台設點挖角高科技人才案件。陸委會發言人邱垂正10日表示，政府歡迎陸資來台投資，但近年大陸挖角我科技人才及竊取產業技術的案例頻生，陸委會已擬兩岸條例部分條文修正草案，並函請立法院審議，希望能早日完成修法，為國安、經濟發展及產業優勢建立一道堅實的防線。

邱垂正提到，政府歡迎陸資來台投資，並保障合法陸資的投資權益，這個立場沒有改變，「我們也希望陸資依規定申請許可，不應規避或違反相關的規範，經查獲陸資違法來台投資，將依兩岸條例的相關規定來裁處。」

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



邱垂正指出，近年來中國大陸挖角我高科技人才及竊取我產業技術的案例頻生，陸企透過第三地投資公司來台從事業務活動的情況也越趨頻繁，常有陸資假借他人名義，刻意掩飾、隱匿其身分或資金來源來台投資，以規避現行法律，確實已對我經濟及資本市場的秩序造成危害。

邱垂正強調，為強化陸資來台投資的管理規範，有效防範違法行為對我國安及經濟秩序造成危害，陸委會已擬兩岸條例部分條文修正草案，將為陸資來台投資提供更好的規範，而對於所謂「陸資人頭」的違法行為也會納入嚴格規範。

邱垂正還說，上述修法已於2月21日函請立法院審議，政府相關機關也正積極與立法院、朝野、社會各界溝通，希望能早日完成修法，為國安、經濟發展及產業優勢建立一道堅實的防線。