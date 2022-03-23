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台灣銷美金針菇驗出李斯特菌　醫師提醒3族群避免生食

▲外銷美國的金針菇被驗出感染李斯特菌，醫師提醒避免生食。（圖／翻攝FDA官網）

▲外銷美國的金針菇被驗出感染李斯特菌，醫師提醒避免生食。（圖／翻攝FDA官網）

記者高堂堯／南投報導

金針菇物美價廉又具營養價值，是許多家庭常備食材，但日前外銷到美國的台灣金針菇驗出遭李斯特菌汙染、被當地衛生機關回收，引起許多民眾關注；醫師和營養師提醒，老幼、免疫力低下族群或孕婦若遭李斯特菌感染，健康風險較大，應避免生食、以超過75度烹煮與復熱食物，免生細菌危害。

衛福部南投醫院感染科主任廖嘉宏指出，依據疾管署資料，李斯特菌症列為第四類傳染病，是由單核細胞增多性李斯特菌引發；感染後的疾病嚴重程度取決於受感染者的免疫狀況：一般正常族群感不易感染，頂多有腹瀉、噁心及嘔吐等腸胃道症狀，但年長、免疫力低下者或新生兒感染，可能導致發燒、敗血症、中樞神經系統感染（如腦膜炎）、孕婦更有流產、死胎或早產之虞。

▲衛福部南投醫院感染科主任廖嘉宏。（圖／南投醫院提供）

▲衛福部南投醫院感染科主任廖嘉宏。（圖／南投醫院提供）

廖嘉宏指出，李斯特菌屬兼性厭氧細菌，常發現於土壤、腐生植物和許多哺乳動物的糞便中，可生長於3至45℃之間，在冷藏溫度4至10℃仍可繁殖，主要以食品為傳染媒介，保存或製造時受汙染的生菜沙拉、即食食品、加工肉類製品、熱狗、乳酪、奶油、沙拉醬及未經適當殺菌的牛奶等，皆易受李斯特菌感染。

廖嘉宏提醒， 65歲以上老人、孕婦、免疫力低下者等高風險族群，應避免食用即食肉類加工品、剩菜、生菜沙拉及生魚片等，食用前應充分加熱；營養師陳佳祺也表示，民眾應注重飲食衛生：進食前後應洗手，生食蔬果應徹底洗淨、避免吃冰存過久的食物，烹煮與復熱食物應確認中心溫度超過75度，儘量選購當令及在地食材，減少因長途運送而保存不當、滋生病菌造成的危害。

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