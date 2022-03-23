美FDA公布第2起台灣金針菇染李斯特菌！　農糧署證實：是同一批貨

▲農糧署強調，美FDA公布的第2起和上圖第1起是同一批貨。（圖／翻攝FDA官網，下同）

記者許展溢／台北報導

彰化縣菇類生產合作社出口到美國的金針菇昨天爆出首次驗出李斯特菌，今（23日）再傳出美國食品藥品監督管理局（FDA）又公布第2起台灣金針菇檢出該菌，農糧署受訪證實此事說，這批貨和第1起貨源都來自同一間農場。

FDA21日公布台灣金針菇檢出李斯特菌，廠商是「Top Quality Produce, Inc」，公告內容提到，正在回收所有200g/7.05oz包裝的台灣金針菇，日期為3月1日至3月16日的產品。農糧署副署長姚志旺受訪說，其實這都是來自同一個農產（西螺尚旺農場），同時供應給彰化縣菇類生產合作社、Top Quality Produce, Inc，因為是同一批出去，只是登記在不同貿易商。

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▲美FDA公布第2起台灣金針菇染李斯特菌。



姚志旺進一步說明，這批貨和昨天的第1起都是同一間供貨商負責，是同一批貨櫃出去的，只是提供給2個登記在不同名下的貿易商，後來FDA檢查到又另外公布這事件。姚志旺強調，後續原則上會再請試驗單位了解「保鮮運輸過程」。

農委會主委陳吉仲今指出，推測可能是因為國際航運時程拉長，以往輸美約18至20天可到，但因Covid-19疫情影響航班，現在要40至45天才能到，增加在運輸過程中污染的風險，正全力調查包裝到運送的各個環節，將儘速找出確切原因並要求改善。