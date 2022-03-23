金針菇驗出致命李斯特菌　學者揭「2感染源」

記者黃翊婷／綜合報導

台灣雲林外銷到美國的金針菇22日因為驗出李斯特菌，被當地衛生機關回收。中興大學食品暨應用生物科技學系特聘教授謝昌衛認為，國內金針菇大多採用真空包裝，推測可能是受到水源或操作人員接觸感染。

▲台灣外銷美國的金針菇被加洲衛生機關檢驗出李斯特菌而遭到回收。（圖／翻攝FDA官網）

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台中尚旺農場收購台中農場7、8家、彰化1家及雲林基地的菇類，集中到高雄進行出口，沒想到卻被驗出李斯特菌。對此，尚旺農場業者表示，該批金針菇1月出貨，原本預計2月到港，但因船期問題延誤，直到3月中才到港，出貨日到抽驗日的間隔長達60多天；另外，金針菇需要全程冷藏運輸，而李斯特菌在攝氏4度還是可以生長，因此跟專家討論後，推測可能是船期過久導致李斯特菌增生，至於金針菇銷售皆符合法規，絕對沒有問題。

根據《自由時報》報導，中興大學食品暨應用生物科技學系特聘教授謝昌衛認為，國內的金針菇菇場都是採用自動化生產以及真空包裝，加上太空包使用前都要進行滅菌，所以他推測汙染源可能是水源或操作人員接觸所致，運輸過程受到汙染的可能性較低。

▲彰化菇類生產合作社外銷美國的金針菇被驗出含有李斯特菌。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化衛生局局長葉彥伯表示，目前知道菇類生產合作社是有點像一個集貨中心，金針菇的來源正在做清查，現在清查重點大概分成三個部分，第一個部分是來源當然一定要做清查，有可能是在整個養殖或是處理的過程有一些汙染狀況，要去查清楚。

第二點就是現場的部分，稽查人員已經在現場，會立刻請業者暫停販售及進行抽驗；第三個部分是賣到國外的金針菇，是不是國內也有銷售，所以銷售的去向相關單位也正在釐清，如果釐清之後會通知食藥署及相關縣市，做進一步的處理。

疾管署防疫醫師林詠青曾提到，李斯特菌感染後的病情嚴重程度因感染者的免疫狀況而異，免疫力正常者不易受感染，或感染後 僅有腹瀉、噁心、嘔吐等症狀並且自行痊癒，但高危險族群包含孕婦、新生兒、年長者、免疫力低下者，一旦出現侵襲性感染，可能出現菌血症、敗血症、中樞神經感染，致死率可以達到30％，孕婦也要特別小心，如果傳染給胎兒，可能導致流產、死胎、早產，或在分娩時感染胎兒，造成新生兒侵襲性感染。

台中市食安處也表示，台灣的菇類都大都以熟食為主，且李斯特菌不耐熱，加熱到攝氏72度就可殺死，因此檢驗項目主要針對生鮮食品、熟食混合即食食品；菇類部分為檢測農藥殘留、重金屬是否超標，沒有特別針對李斯特菌制訂微生物標準。