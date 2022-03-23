金針菇驗出李斯特菌是單一個案　陳吉仲：正全力調查找出原因

▲陳吉仲說，正全力調查金針菇包裝到運送的各個環節。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

彰化縣菇類生產合作社出口到美國的金針菇驗出李斯特菌，農委會主委陳吉仲今（23日）表示，這是單一個案，正在全力調查各個環節，盡快找出確切原因並要求改善。

陳吉仲說，李斯特菌是一種廣泛分布於環境中的常見細菌，在低溫（4℃以下）中仍可生長繁殖，但不耐高溫，烹煮溫度只要達到72℃就無法存活。這次在國外超市被檢出李斯特菌的金針菇，屬於單一特殊個案，出口前業者已採樣送SGS檢驗，各項目均檢驗合格才外銷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳吉仲指出，推測可能是因為國際航運時程拉長，以往輸美約18至20天可到，但因Covid-19疫情影響航班，現在要40至45天才能到，增加在運輸過程中污染的風險，正全力調查包裝到運送的各個環節，將儘速找出確切原因並要求改善。

陳吉仲說明，菇類栽培在台灣已經是技術相當成熟的產業，國內金針菇栽培所有基質都經過高溫滅菌，栽培流程以超音波震盪RO水進行加濕，基本上在生產過程中不太可能發生李斯特菌的汙染；至於在包裝及儲運的階段，只要業者確保流程皆符合食品衛生相關規定，並落實儲藏及運送過程中的冷鏈維持，就不會有汙染的疑慮。

陳吉仲最後建議，國人食用菇類多以熟食為主，只要按照正常方式煮食，充分加熱烹調，就不必擔心環境中的細菌會影響健康，請消費者安心。