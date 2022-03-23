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柯文哲明赴議會施政報告　藍綠緊盯工程延宕、行政不中立

▲台北市長柯文哲出席市議會總質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲任內最後一年的市議會期23日正式開議，由於柯任內建設成效不佳，民進黨、國民黨都將針對大巨蛋、雙子星以及環狀線等議題進行監督。民進黨團總召江志銘表示，大巨蛋、雙子星是前朝留下，「起碼要把這兩個案子完成吧？」強調會「強烈」要求柯完成；國民黨團書記長秦慧珠則說，除了建設問題外，還會要求柯行政中立，不得再將市政資源挪用支應選舉。

民進黨團總召江志銘表示，柯文哲已經當了快8年，到目前為止大巨蛋、雙子星都還沒有完成，而且這2個案子是郝龍斌留下的，「最起碼要把這兩個案子完成吧？大巨蛋該准就准、該完工就完工；雙子星到你任內，做沒什麼事情，而且又不是你規劃的，對柯文哲是非常大的重點」。

「8年來沒有什麼建設就算了，最起碼人家前朝留給你的兩個建設案要把它完成吧？」江志銘說，不是說希望有個結果，而是強烈要求柯文哲要完成，不能什麼事都沒做，大巨蛋蓋得也差不多，是不是應該把它完成？該准就准、趕快去議約趕快去談，要積極去做。

另外，江志銘還提到環狀線，目前為止工程都一直標不出去，交委會有談到可能因為景氣關係標不出去，但民進黨團建議，總要積極去處理，不能放任流標就流標、標不出去就搪塞過去。

江志銘說，上個會期捷運局長有報告，2、30億大標案太大標不出去，打算把一些標案拆成5、6億小標案，吸引廠商意願，標案太大廠商風險太高。要拆趕快拆，趕快去發包，只要一直標不出去將來工期有可能延宕，這也會列為監督重點，該發包趕快發包，怪疫情怪什麼，總要解決。

國民黨團書記長秦慧珠則表示，會監督柯文哲政績，因為這是對市民的承諾，「8年如果都沒有完成的話，是對不起市民」，我們嚴格監督的市政工作，這當然是我們議員本分，也是我們對選民的交代。

「今年是選舉年，行政不中立的問題也會強烈監督。」秦慧珠說，柯文哲不但是寄生市政府，現在到處都寄生，柯文哲本身就非常喜歡濫用行政資源，立委寄生黨團，官員如黃珊珊要選舉寄生市政府，議員候選人還寄生議會到議會門口開記者會，濫用市政資源，圖一黨、一己之力，這是我們會強烈監督的。

秦慧珠說，這不是一個政黨問題，這是一個公務人員的態度、行政分際的問題，柯文哲在這方面是紀錄不良、素行不良，過去有太多例子，佔國家資源、佔市政府的資源，所以我們要強烈監督他，是不是把公家的錢圖利政黨、圖利黃珊珊、圖利民眾黨候選人？甚至不但占用我們台北市資源，還把台北市資源拿到外縣市去用，騎一個腳踏車也讓他的外縣市民眾黨議員候選人來佔台北市的資源。

市政議題部分，秦慧珠指出，社會住宅、大巨蛋以及柯文哲跨口的改建公有市場問題，第四個捷運的問題，捷運線在嚴重發包不出去，造成捷運工程延宕，捷運經營不善讓捷運公司虧損，「捷運公司經營不善捷運局發包不良，這些使得台北的重大交通建設也好、重大市政營運績效也好，真的很大的問題，這是我們要嚴格監督的」。

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