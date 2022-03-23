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和平護理師1家4口染疫！　院內782人採檢結果出爐

▲▼指揮中心2/12記者會，醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台北市立聯合醫院和平院區急診護理師染疫引發關注，目前丈夫、兒子和女兒也都確診。中央流行疫情指揮中心今表示，目前院內782人採檢都是陰性，還有少數人持續採檢中，但還未見陽性個案，護理師基因定序也還在進行中。

和平婦幼院區陳重榮醫務長指出，該名急診護理師在3月21日上午有寒顫、肌肉痠痛、發燒等症狀，自行使用COVID-19家用快篩試劑檢測結果為陽性，經主動通報並進行PCR採檢，報告結果為陽性，現收治於負壓隔離病房。

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指揮中心也提到，該護理師在3/18採檢陰性後，上大夜班到3/19，期間有遇過2名落地採檢確診個案，一例是美國個案，Ct值30，可能舊案，另一例是馬來西亞個案，Ct值僅14，目前研判被馬來西亞個案傳染可能性最高，還要進一步比對。

而針對目前院內採檢，醫療應變組副組長羅一鈞表示，院內採檢大部分已經完成，目前總共782位工作人員加上外包員工都是陰性，還有很小部分還在採檢中，不過目前評估情況是安全，但護理師基因定序還沒出來，有結果會再大家報告。

▲▼3/23其他確診個案關聯。（圖／指揮中心提供）

▲和平醫院染疫謢理師案22178，一家已4人染疫。（圖／指揮中心提供）
  

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