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漢堡王新推超狂「草莓牛肉堡」！搶搭愚人節限時8天開賣

▲▼漢堡王推出新奇口味「草莓重磅牛肉堡」，同時「超級重磅牛肉堡」也限時回歸。（圖／業者提供）

▲漢堡王推出新奇口味「草莓重磅牛肉堡」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

漢堡王搶搭一年一度的愚人節話題，以「娛人節」來發想，推出新奇的「草莓牛肉堡」，將於3/29～4/5期間限定上市，同時也讓「超級重磅牛肉堡」限時回歸，預計讓消費者「刷新漢堡三觀」。

漢堡王過去曾推出「巧克力華堡」、「沒有麵包的漢堡」，此次又發明了新奇口味「草莓重磅牛肉堡」，業者表示在台灣大家吃果水果燉煮牛肉麵，但可能沒吃過水果入味牛肉堡，這次嚴選無人工添加草莓醬，佐搭澳洲進口百分百火烤純牛肉，以水果甜味激升牛肉風味，讓甜香與烤香絕妙融合，刷新漢堡三觀！

▲▼漢堡王推出新奇口味「草莓重磅牛肉堡」，同時「超級重磅牛肉堡」也限時回歸。（圖／業者提供）

▲漢堡王推出新奇口味「草莓重磅牛肉堡」，同時「超級重磅牛肉堡」也限時回歸。（圖／業者提供）

「草莓重磅牛肉堡」以2層重達8.8盎司火烤牛肉排，佐搭無人工添加草莓醬，再搭上美式起士肉夾肉，售價單點179元，套餐219元。另外「超級重磅牛肉堡」也在同時限時回歸，4層火烤牛肉重達1磅（約17.6盎司），佐搭當季時蔬番茄生洋蔥、大份量起士、爽口培根，堪稱肉食主義的夢幻逸品，單點289元，套餐329元。兩款漢堡都在3/29～4/5期間限定開賣。

▲肯德基X青花驕聯名「青花椒香麻咔啦雞腿堡」限時開賣。（圖／記者林育綾攝）

另外，肯德基近來也再度與知名麻辣鍋品牌《青花驕》聯名，新推出「青花椒香麻咔啦雞腿堡」；曾經造成轟動熱賣的「青花椒香麻脆雞」也經典回歸，即日起至4/18期間限定開賣。

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