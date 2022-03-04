夾了雙層火烤牛肉、去骨雞腿排！超狂「美式濃郁花生堡」限時搶吃

▲漢堡王最新美式花生堡重磅登場。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

漢堡控強勢開吃！人氣速食品牌「漢堡王」推出全新漢堡口味了，這是選用濃郁花生醬作為主角，搭配2層4.4盎司火烤牛肉排、酥炸去骨雞腿，大口咬下，滿滿花生香還有罪惡肉汁炸出，3月8日起至5月2日限時搶吃；同樣在3月8日準時開賣的還有「肯德基X青花驕」聯名打造的青花椒香麻咔啦雞腿堡，通通不能錯過。

漢堡王重磅「美式花生堡」來襲，特意選用台灣花生製成濃郁花生醬，首推這顆「美式花生重磅雙牛堡」，裡頭可是夾進了雙層4.4盎司火烤牛肉排，接著淋上加厚濃情花生醬、加倍起士、加量炸培根，每一口都超滿足，還有「美式花生重磅雙雞堡」，同樣放了雙層的酥炸去骨雞腿排，罪惡爆表，而人氣「美式花生牛肉堡」、「美式花生雙層脆雞堡」則同步回歸開吃，3月8日起至5月2日限時登場，提醒台積系列店、美光店不販售。

▲肯德基X青花驕聯名「青花椒香麻咔啦雞腿堡」開吃了。（圖／記者林育綾攝）

另，肯德基近日則宣布再度攜手麻辣鍋指標品牌「青花驕」推出限定「青花椒香麻咔啦雞腿堡」，咔啦雞裹上道地四川青花椒，搭配多種辛香料熬出的獨門青花椒麻醬，一口咬下就是濃濃香、麻、辣滋味，再加上酥脆多汁的罪惡口感，讓人忍不住一口接一口，嗜辣者肯定要搶吃，3月8日起至4月18日於全門市限時販售。

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