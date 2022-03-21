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限定2天加碼！頂呱呱「2大夯品」最低下殺78折起吃

▲▼頂呱呱。（圖／業者提供）

▲頂呱呱限時優惠再加碼。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

優惠再加碼！繼5大炸物買1送1、銅板價吃雙拼組合後，台灣本土速食品牌「頂呱呱」加碼再推2大經典夯品用下殺價就能吃到，有呱呱包、原味炸雞最低78折起，限定2天登場。另，漢堡王3月華堡日也要來了，限時7天買指定套餐就能多吃小華堡1顆，趕緊筆記。

頂呱呱驚喜宣布優惠再加碼，3月22日祭出限時1天「呱呱包2入下殺82折」，用99元就能買到，3月24日則由「原味炸雞3入打出78折」優惠接棒，快閃價只要129元，每人限購2份，數量有限、售完為止。

▲▼頂呱呱最新電子優惠券。（圖／業者提供）

▲▼頂呱呱電子優惠券爽嗑賣1送1。

▲▼頂呱呱最新電子優惠券。（圖／業者提供）

而至4月15日前還有有地瓜薯條、阿勇雞塊、甜甜包、辣味雞翅及35元飲品5大餐點「同品項買1送1」，以及「5種招牌雙拼組合下殺73折」，像是有呱呱包加辣味雞翅、呱呱包加地瓜薯條及阿勇雞塊等，通通百元有找，只要到店出示優惠券畫面即可享優惠。

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲漢堡王3月華堡日來了。

另，漢堡王3月華堡日也來了，3月26日至28日限時3天無論於門市購買、官網下單指定套餐，包括華堡及辣味華堡套餐或大餐、雙層華堡及辣味雙層華堡套餐或大餐、3層華堡及辣味3層華堡套餐或大餐，並選定於3月26日至28日取餐，再輸入優惠碼「LOVEBK」，即享1顆原味華堡免費吃，隨餐送1顆且不限量，3月22日至25日連4天於官網預訂指定華堡系列套餐，同樣選擇3月26日至28日取餐且輸入優惠碼「LOVEBK」也同享免費華堡1顆。

除外，3月22日至4月30日還有「國王出任務」活動，只要邀請Line好友加入豪點王會員，邀請3位好友者可獲得小薯1份、6位者再吃四塊雞塊1份，10位以上則可再獲得原味華堡1顆等免費商品兌換券。

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美食情報頂呱呱漢堡王

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