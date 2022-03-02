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敲碗成真！肯德基X青花驕聯名「青花椒香麻咔啦雞腿堡」限時開賣

▲▼肯德基X青花驕聯名「青花椒香麻咔啦雞腿堡」限時開賣。（圖／記者林育綾攝）

▲肯德基X青花驕聯名「青花椒香麻咔啦雞腿堡」限時開賣。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

網友好評敲碗成真！肯德基再度與知名麻辣鍋品牌《青花驕》聯名，推出「青花椒香麻咔啦雞腿堡」限時販售；而曾經造成轟動熱賣的「青花椒香麻脆雞」也經典回歸，3/8-4/18期間限定開賣。

▲▼肯德基X青花驕聯名「青花椒香麻咔啦雞腿堡」限時開賣。（圖／記者林育綾攝）

▲▼肯德基X青花驕再度聯名，新推出「青花椒香麻咔啦雞腿堡」限時開賣，而當初轟動熱賣的「青花椒香麻脆雞」也限時回歸。（圖／記者林育綾攝）

▲▼肯德基X青花驕聯名「青花椒香麻咔啦雞腿堡」限時開賣。（圖／記者林育綾攝）

肯德基再度攜手麻辣鍋指標品牌《青花驕》，限定推出「青花椒香麻咔啦雞腿堡」，咔啦雞裹上道地四川青花椒，還有多種辛香料熬出的獨門青花椒麻醬，一口咬下，香、麻、辣蔓延至舌尖，香麻滋味加上酥脆多汁的口感，讓人漢堡的同時也體驗大啖麻辣鍋的滿足快感。

▲▼肯德基X青花驕聯名「青花椒香麻咔啦雞腿堡」限時開賣。（圖／記者林育綾攝）

▲▼肯德基X《青花驕》限定推出「青花椒香麻咔啦雞腿堡」，裹上道地四川青花椒，還有多種辛香料熬出的獨門青花椒麻醬。（圖／記者林育綾攝）

▲▼肯德基X青花驕聯名「青花椒香麻咔啦雞腿堡」限時開賣。（圖／記者林育綾攝）

「青花椒香麻咔啦雞腿堡」自3/8-4/18在全台門市限時販售，而當初轟動熱賣的「青花椒香麻脆雞」也將經典回歸，在全台門市熱烈銷售。

▲▼肯德基X青花驕聯名「青花椒香麻咔啦雞腿堡」限時開賣。（圖／記者林育綾攝）

▲當初轟動熱賣的「青花椒香麻脆雞」也將經典回歸，在全台門市熱烈銷售。（圖／記者林育綾攝）

▲▼肯德基X青花驕聯名「青花椒香麻咔啦雞腿堡」限時開賣。（圖／記者林育綾攝）

▲肯德基X青花驕聯名「青花椒香麻咔啦雞腿堡」限時開賣。（圖／記者林育綾攝）

針對麻辣控也加碼優惠，即日起到全台肯德基購買「青花椒香麻咔啦雞腿堡限定套餐」(含 XL 套餐、雙人餐、歡聚餐)， 持發票明細或憑社群 (FB/IG) 餐點分享截圖證明，到全台青花驕門店內用，即可享「青花驕特色綜合丸 (原價$238)」免費招待1份。

▲台灣達美樂推出史上起司含量最多的「1公斤究極起司披薩」。（圖／業者提供）

另外，台灣達美樂近來推出史上起司含量最多的「1公斤究極起司披薩」，在16吋的經典紐約餅皮擺上1000公克的100%莫扎瑞拉起司，起司重量高達1公斤，比起一般大披薩足足多出7倍以上，估計讓起司控、喜歡起司拉絲的人失控。

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