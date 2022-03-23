頂呱呱宣示主權PK麥當勞！「地瓜薯條買1送1」網嗨爆

▲頂呱呱PO文宣示主權，強調自己是最正宗的「地瓜薯條，開山始祖」，即日起至4/21還有買一送一優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

PK麥當勞開賣地瓜條！頂呱呱今（23）日在臉書發文表示，自己是最正宗的「地瓜薯條，開山始祖」，採用台農57號黃心地瓜，搭配秘制風味粉，在台深耕近50年，即日起至4月21日憑春暖花開電子優惠卷「地瓜薯條買一送一」，網友看了也嗨爆「絕對支持」、「頂呱呱地瓜薯條超級好吃」。

麥當勞登台38年，宣布今日起首度開賣「金黃地瓜條」，除了可以在點心、飲料類以單點方式購買，超值全餐備餐部分則新增「地瓜配餐」。面對同業來勢洶洶，頂呱呱也不甘示弱，今日在臉書發文「宣示主權」，提到自己是最正宗的「地瓜薯條，開山始祖」。

▲頂呱呱宣示主權，強調自己是最正宗的「地瓜薯條，開山始祖」。（圖／業者提供）

頂呱呱在臉書PO文表示，「左青龍，右白虎，吃頂呱呱地瓜薯。」還說身為連鎖速食的開山始祖，擁有最正宗的台味地瓜薯條，採用台農57號黃心地瓜，搭配秘制頂呱呱風味粉，自1974年起深耕台灣將近50年。因此強調，「頂呱呱地瓜薯條，絕對是最最正宗的：地瓜薯條，開山始祖」，即日起至4/21 憑春暖花開電子優惠卷，更有「地瓜薯條買一送一」。

網友看了也紛紛按讚留言「頂呱呱地瓜薯條超級好吃！」、「正宮來宣示主權了」、「支持開山薯祖！」、「唯一支持正港台灣地瓜薯條!!!!!!」、「冷掉直接吃也好吃」。

▲即日起至4/21 憑春暖花開電子優惠卷，更有「地瓜薯條買一送一」。（圖／業者提供）

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