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更省錢吃法！花7元爽吃麥當勞3大人氣點心　4大速食店銅板優惠3／18開搶

▲▼麥當勞祭最新優惠券。（圖／業者提供）

▲麥當勞六塊麥克鷄塊在3/18當天指定時段下殺3元開搶。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

速食店人氣美食銅板價又來了！麥當勞、摩斯漢堡、肯德基、漢堡王等4大速食店精選熱銷點心，祭出限時下殺1元起在網購平台開搶，其中，麥當勞的3大經典點心全買到手的話，等於花7元就能一次爽吃蛋捲冰淇淋、六塊麥克鷄塊、OREO冰炫風，將在3/18當天14個指定時段接力開賣。

4大連鎖速食業者在蝦皮購物推人氣點心優惠下殺，3/18當天共14個時段限時開搶，最便宜的麥當勞蛋捲冰淇淋，原價18元，限定價只要1元，必搶的還有麥當勞六塊麥克鷄塊及OREO冰炫風、漢堡王BurgerKing辣薯球，通通3元也很划算；還有13元的漢堡王水牛城辣雞塊、洋蔥圈，33元的肯德基點心盒紅茶，原價190元的摩斯漢堡三式點心+冰紅茶，也在這波促銷下殺53元。

想要省錢吃一波的人，可把握開賣時段外，需注意的是，麥當勞OREO冰炫風、麥當勞六塊麥克鷄塊3元販售時段為00:00、01:00、12:00、13:00、18:00、22:00，此外，每帳號/裝置在每個檔次限購買一次同一折價品外，若商品未顯示優惠價，代表該檔次庫存已經賣完，想買就要等下一個檔次。

連鎖餐廳美食$1up（圖／翻攝自蝦皮購物）

▲連鎖速食店人氣點心下殺1元起。（圖／翻攝自蝦皮購物）

東森購物網瞄準女性市場，3月份推出「女王價到」購物優惠，全站滿25,000元贈送1,000禮物卡，APP下單滿額再贈300東森幣，美妝館明星保濕商品3折起，針對3C家電、生活日用、婦幼母嬰等商品同步祭出超值促銷。而緊接著將迎來連續4天的兒童節連假，想吃美食開心過節的話，即日起憑手機圖檔或紙本優惠券，訂購必勝客9吋鬆厚比薩指定組合，外帶享5折價優惠。

東森購物網必勝客優惠券（圖／翻攝自東森購物網）

▲憑手機圖檔或紙本優惠券，外帶必勝客9吋鬆厚比薩指定組合，享半價優惠。（圖／翻攝自東森購物網）

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