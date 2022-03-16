夾了超嫩牛奶蛋！速食店早餐「華頌堡」升級開吃　再抽1年免費早餐

▲漢堡王早餐系列推出全新華頌堡。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

開吃了！人氣速食品牌「漢堡王」早餐系列升級了，這次推出5款口味選擇，有火腿培根、鱈魚、香豬等，再搭配全新酥脆內軟的「華頌麵包」，裡頭還放了結合滑順牛奶蛋，每一口都能吃到交錯的鹹甜口感，早餐控肯定要衝嚐鮮，且為慶祝全新華頌堡開賣，即日起還有參加IG限動互動活動就有機會獲得1年份免費早餐。

▲華頌麵包外酥內軟搭配牛奶蛋超罪惡。

漢堡王最新升級「華頌早安餐」登場，嚴選無人工防腐劑、無人工香料、無人工色素的華頌麵包體，口感外酥內軟，搭配加了牛奶煎出的滑嫩牛奶蛋，打造5口味選擇，包括抹了花生醬的「花生香豬蛋華頌」、吃得到香濃起司的「火腿培根華頌」，以及「經典脆雞華頌」、「華鱈魚華頌」和「花生蔬菜蛋華頌」，即日起全門市開吃。

為歡慶全新早餐上市，即日起至3月22日止只要在個人IG限時動態中互動分享、截圖至官方粉絲團活動貼文中留言自己「早起很頌（鬆軟）的照片」畫面，並標記漢堡王官方帳號，就有機會抽中1年份早餐券，免費爽吃整年早餐，趕緊試手氣。

▲摩斯近日也推新品紅烏龍烤雞珍珠堡。（圖／記者林育綾攝）

另，摩斯近日也強勢推出全新「紅烏龍烤雞珍珠堡」，嚴選帶皮嫩雞腿肉，並以特調茶香醬汁醃漬入味後高溫烘烤而成，淋上台灣紅烏龍作為基底熬製的茶香烤雞醬，再夾進新鮮生菜，搭配「超級大麥」的米飯，打造多層次口感，還有紅烏龍茶香，現在全門市都買得到。

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